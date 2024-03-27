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«Закрыл глаза» на обязанности: на Харьковщине будут судить мастера лесхоза

Общество 12:44   27.03.2024
Виктория Яковенко
«Закрыл глаза» на обязанности: на Харьковщине будут судить мастера лесхоза Фото: Харьковская областная прокуратура

Под суд пойдет мастер леса Зачепиловского лесничества ГП «Красноградское лесное хозяйство», из-за халатности которого вырубили более полусотни здоровых деревьев.

По данным Харьковской областной прокуратуры, лесхоз выдал предпринимателю разрешение на выборочную санитарную рубку аварийных, сухостойных, отмирающих, ослабленных деревьев. Но вместе с сухостоем спилили и совершенно здоровые деревья

«В свою очередь мастер леса «закрыл на это глаза». Обвиняемый проигнорировал свои должностные обязанности, позволив таким образом спилить и вывезти из леса ценную древесину», — добавили правоохранители.

В общем незаконно было вырублено более полусотни деревьев. Ущерб составляет более 600 тысяч гривен.

Мастеру лесхоза инкриминируют служебную халатность, повлекшую тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УКУ). Ему грозит от двух до пяти лет тюрьмы.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 27 марта 2024 в 12:44;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Под суд пойдет мастер леса Зачепиловского лесничества ГП «Красноградское лесное хозяйство», из-за халатности которого вырубили более полусотни здоровых деревьев.".