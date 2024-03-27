«Закрыл глаза» на обязанности: на Харьковщине будут судить мастера лесхоза

Под суд пойдет мастер леса Зачепиловского лесничества ГП «Красноградское лесное хозяйство», из-за халатности которого вырубили более полусотни здоровых деревьев.

По данным Харьковской областной прокуратуры, лесхоз выдал предпринимателю разрешение на выборочную санитарную рубку аварийных, сухостойных, отмирающих, ослабленных деревьев. Но вместе с сухостоем спилили и совершенно здоровые деревья

«В свою очередь мастер леса «закрыл на это глаза». Обвиняемый проигнорировал свои должностные обязанности, позволив таким образом спилить и вывезти из леса ценную древесину», — добавили правоохранители.

В общем незаконно было вырублено более полусотни деревьев. Ущерб составляет более 600 тысяч гривен.

Мастеру лесхоза инкриминируют служебную халатность, повлекшую тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УКУ). Ему грозит от двух до пяти лет тюрьмы.