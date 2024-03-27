«Закрыл глаза» на обязанности: на Харьковщине будут судить мастера лесхоза
Под суд пойдет мастер леса Зачепиловского лесничества ГП «Красноградское лесное хозяйство», из-за халатности которого вырубили более полусотни здоровых деревьев.
По данным Харьковской областной прокуратуры, лесхоз выдал предпринимателю разрешение на выборочную санитарную рубку аварийных, сухостойных, отмирающих, ослабленных деревьев. Но вместе с сухостоем спилили и совершенно здоровые деревья
«В свою очередь мастер леса «закрыл на это глаза». Обвиняемый проигнорировал свои должностные обязанности, позволив таким образом спилить и вывезти из леса ценную древесину», — добавили правоохранители.
В общем незаконно было вырублено более полусотни деревьев. Ущерб составляет более 600 тысяч гривен.
Мастеру лесхоза инкриминируют служебную халатность, повлекшую тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УКУ). Ему грозит от двух до пяти лет тюрьмы.
Читайте также: Миллион гривен и тысячи долларов: обыски у «черных лесорубов» на Харьковщине
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: вырубили, деревья, лесхоз, прокуратура, судить, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: ««Закрыл глаза» на обязанности: на Харьковщине будут судить мастера лесхоза»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 27 марта 2024 в 12:44;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Под суд пойдет мастер леса Зачепиловского лесничества ГП «Красноградское лесное хозяйство», из-за халатности которого вырубили более полусотни здоровых деревьев.".