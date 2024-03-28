Художниця з Харкова, що працювала на РФ, втратила роботу у видавництві України
Ілюстратор Галя Зінько, яка стала художницею у Харкові, оформляла книги для відомого видавництва “А-ба-ба-га-ла-ма-га” і, як з’ясувалося, активно співпрацювала з видавництвами у РФ, повідомляє «Читомо».
Першою про активну роботу художниці Зінько на росіян повідомила на своїй фейсбук-сторінці Тетяна Позняк.
Вона розповіла, що ілюстраторка Галина Зінько співпрацювала з російськими видавництвами, зокрема книжка «Аліса в задзеркаллі» з її ілюстраціями виходила друком в російському видавництві «Вилли Винки».
«Зараз Зінько проживає в Хорватії, продовжує малювати російські книги та проводити курси на російських платформах, також заснувала “хорватський” бізнес з цінами в рублях і шоурумом в Москві», — написала Позняк.
ПР-менеджер видавництва «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА» Володимир Яковлєв розповів, що воно припинило співпрацю з Галею Зінько, адже, «на жаль, не почуло чіткої позиції української художниці щодо загарбницької війни росії проти України…». Книжки «Аліса у Дивокраї» (2018) та «Аліса у Задзеркаллі» (2020) з ілюстраціями Галі Зінько вилучили з продажу, а залишки накладу планують передати у бібліотеки на деокуповані території.
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- Категорії: Світ, Суспільство, Україна, Харків; Теги: "А-ба-ба-га-ла-ма-га", Галя Зинько, издательство, иллюстратор, книги, рф, сотрудничество, сотрудничество с Россией, Харків, художница;
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Березня 2024 в 15:12;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ілюстратор Галя Зінько, яка стала художницею у Харкові, оформляла книги для відомого видавництва “А-ба-ба-га-ла-ма-га” і, як з’ясувалося, активно співпрацювала з видавництвами у РФ, повідомляє «Читомо».".