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Художниця з Харкова, що працювала на РФ, втратила роботу у видавництві України

Світ 15:12   28.03.2024
Оксана Якушко
Художниця з Харкова, що працювала на РФ, втратила роботу у видавництві України

Ілюстратор Галя Зінько, яка стала художницею у Харкові, оформляла книги для відомого видавництва “А-ба-ба-га-ла-ма-га” і, як з’ясувалося, активно співпрацювала з видавництвами у РФ, повідомляє «Читомо».

Першою про активну роботу художниці Зінько на росіян повідомила на своїй фейсбук-сторінці Тетяна Позняк.

Вона розповіла, що ілюстраторка Галина Зінько співпрацювала з російськими видавництвами, зокрема книжка «Аліса в задзеркаллі» з її ілюстраціями виходила друком в російському видавництві «Вилли Винки».

«Зараз Зінько проживає в Хорватії, продовжує малювати російські книги та проводити курси на російських платформах, також заснувала “хорватський” бізнес з цінами в рублях і шоурумом в Москві», — написала Позняк.

ПР-менеджер видавництва «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА» Володимир Яковлєв розповів, що воно припинило співпрацю з Галею Зінько, адже, «на жаль, не почуло чіткої позиції української художниці щодо загарбницької війни росії проти України…».  Книжки «Аліса у Дивокраї» (2018) та «Аліса у Задзеркаллі» (2020) з ілюстраціями Галі Зінько вилучили з продажу, а залишки накладу планують передати у бібліотеки на деокуповані території.

 

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 28 Березня 2024 в 15:12;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ілюстратор Галя Зінько, яка стала художницею у Харкові, оформляла книги для відомого видавництва “А-ба-ба-га-ла-ма-га” і, як з’ясувалося, активно співпрацювала з видавництвами у РФ, повідомляє «Читомо».".