Работавшая на РФ художница из Харькова лишилась работы в издательстве Украины
Иллюстратор Галя Зинько, ставшая художницей в Харькове, оформляла книги для известного издательства «А-ба-ба-га-ла-ма-га» и, как выяснилось, активно сотрудничала с издательствами в РФ, сообщает «Читомо».
Первой об активной работе художницы Зинько на россиян сообщила на своей фейсбук-странице Татьяна Позняк.
Она рассказала, что иллюстратор Галина Зинько сотрудничала с российскими издательствами, в частности книга «Алиса в зазеркалье» с ее иллюстрациями издавалась в российском издательстве «Виллы Винки».
«Сейчас Зинько проживает в Хорватии, продолжает рисовать российские книги и проводить курсы на российских платформах, также основала «хорватский» бизнес с ценами в рублях и шоурумом в Москве», — написала Позняк.
ПР-менеджер издательства «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА» Владимир Яковлев рассказал, что оно прекратило сотрудничество с Галей Зинько, ведь «к сожалению, не услышало четкой позиции украинской художницы относительно захватнической войны России против Украины… ». Книги «Алиса в Дивокраи» (2018) и «Алиса в Зазеркалье» (2020) с иллюстрациями Гали Зинько изъяли из продажи, а остатки тиража планируют передать в библиотеки на деоккупированные территории.
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- Категории: Мир, Общество, Украина, Харьков; Теги: "А-ба-ба-га-ла-ма-га", Галя Зинько, издательство, иллюстратор, книги, рф, сотрудничество, сотрудничество с Россией, Харьков, художница;
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- • Дата публикации материала: 28 марта 2024 в 15:12;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Иллюстратор Галя Зинько, ставшая художницей в Харькове, оформляла книги для известного издательства «А-ба-ба-га-ла-ма-га» и, как выяснилось, активно сотрудничала с издательствами в РФ, сообщает «Читомо».".