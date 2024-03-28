Работавшая на РФ художница из Харькова лишилась работы в издательстве Украины

Иллюстратор Галя Зинько, ставшая художницей в Харькове, оформляла книги для известного издательства «А-ба-ба-га-ла-ма-га» и, как выяснилось, активно сотрудничала с издательствами в РФ, сообщает «Читомо».

Первой об активной работе художницы Зинько на россиян сообщила на своей фейсбук-странице Татьяна Позняк.

Она рассказала, что иллюстратор Галина Зинько сотрудничала с российскими издательствами, в частности книга «Алиса в зазеркалье» с ее иллюстрациями издавалась в российском издательстве «Виллы Винки».

«Сейчас Зинько проживает в Хорватии, продолжает рисовать российские книги и проводить курсы на российских платформах, также основала «хорватский» бизнес с ценами в рублях и шоурумом в Москве», — написала Позняк.

ПР-менеджер издательства «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА» Владимир Яковлев рассказал, что оно прекратило сотрудничество с Галей Зинько, ведь «к сожалению, не услышало четкой позиции украинской художницы относительно захватнической войны России против Украины… ». Книги «Алиса в Дивокраи» (2018) и «Алиса в Зазеркалье» (2020) с иллюстрациями Гали Зинько изъяли из продажи, а остатки тиража планируют передать в библиотеки на деоккупированные территории.