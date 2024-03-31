Загиблий і поранений через обстріл росіянами СТО у Боровій на Харківщині

Обстріл Борової росіянами із РСЗВ «Ураган» стався 31 березня близько 00:35, повідомила Нацполіція.

Від осколкових поранень загинув 19-річний хлопець і поранений 27-річний чоловік, його ушпиталили.

Внаслідок влучання в землю поряд із СТО пошкоджені 3 автомобілі, 2 торгові павільйони та фасад будівлі, уточнили в ХОВА.

«Пошкоджені багатоквартирні чотириповерхові будинки, магазин», – розповіли у Нацполіції.