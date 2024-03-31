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Загиблий і поранений через обстріл росіянами СТО у Боровій на Харківщині

Події 11:14   31.03.2024
Оксана Якушко
Загиблий і поранений через обстріл росіянами СТО у Боровій на Харківщині

Обстріл Борової росіянами із РСЗВ «Ураган» стався 31 березня близько 00:35, повідомила Нацполіція. 

Від осколкових поранень загинув 19-річний хлопець і поранений 27-річний чоловік, його ушпиталили.

Внаслідок влучання в землю поряд із СТО пошкоджені 3 автомобілі, 2 торгові павільйони та фасад будівлі, уточнили в ХОВА.

«Пошкоджені багатоквартирні чотириповерхові будинки, магазин», – розповіли у Нацполіції.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 31 Березня 2024 в 11:14;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Обстріл Борової росіянами із РСЗВ «Ураган» стався 31 березня близько 00:35, повідомила Нацполіція. ".