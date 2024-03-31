Загиблий і поранений через обстріл росіянами СТО у Боровій на Харківщині
Обстріл Борової росіянами із РСЗВ «Ураган» стався 31 березня близько 00:35, повідомила Нацполіція.
Від осколкових поранень загинув 19-річний хлопець і поранений 27-річний чоловік, його ушпиталили.
Внаслідок влучання в землю поряд із СТО пошкоджені 3 автомобілі, 2 торгові павільйони та фасад будівлі, уточнили в ХОВА.
«Пошкоджені багатоквартирні чотириповерхові будинки, магазин», – розповіли у Нацполіції.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: Борова, загиблий, Нацполиция, обстріл, парень, поранений, росіяни, СТО, Харьковская область, чоловік;
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- • Дата публікації матеріалу: 31 Березня 2024 в 11:14;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Обстріл Борової росіянами із РСЗВ «Ураган» стався 31 березня близько 00:35, повідомила Нацполіція. ".