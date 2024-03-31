Погибший и раненый из-за обстрела россиянами СТО в Боровой на Харьковщине
Фото: Нацполиция
Обстрел Боровой россиянами из РСЗО «Ураган» произошел 31 марта около 00:35, сообщила Нацполиция.
От осколочных ранений погиб 19-летний парень и получил ранение 27-летний мужчина, его госпитализировали.
В результате попадания в землю рядом с СТО повреждены 3 автомобиля, 2 торговых павильона и фасад здания, уточнили в ХОВА.
«Повреждены многоквартирные четырехэтажные дома, магазин», – рассказали в Нацполиции.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: Борова, Боровая, загиблий, мужчина, Нацполиция, обстрел, парень, погибший, поранений, раненый, россияне, СТО, Харьковская область, чоловік;
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- • Дата публикации материала: 31 марта 2024 в 11:14;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Обстрел Боровой россиянами из РСЗО «Ураган» произошел 31 марта около 00:35, сообщила Нацполиция.".