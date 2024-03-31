Погибший и раненый из-за обстрела россиянами СТО в Боровой на Харьковщине

Обстрел Боровой россиянами из РСЗО «Ураган» произошел 31 марта около 00:35, сообщила Нацполиция.

От осколочных ранений погиб 19-летний парень и получил ранение 27-летний мужчина, его госпитализировали.

В результате попадания в землю рядом с СТО повреждены 3 автомобиля, 2 торговых павильона и фасад здания, уточнили в ХОВА.

«Повреждены многоквартирные четырехэтажные дома, магазин», – рассказали в Нацполиции.