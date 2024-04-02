Безробітний харків’янин оформлював чоловікам закордонні паспорти: його піймали
Правоохоронці викрили 37-річного харків’янина, який «допомагав» чоловікам призовного віку оформити закордонні паспорти у максимально короткі строки.
За даними Харківської обласної прокуратури, безробітний харківʼянин повідомляв чоловікам, що наразі ця процедура вкрай ускладнена. І запевняв, що має «знайомства» в терпідрозділі міграційної служби, і для нього «посприяти» не буде проблемою.
За таку «послугу» ділок брав 12800 гривень, додали правоохоронці.
Фігуранта піймали «на гарячому» 29 березня, коли він брав суму від «клієнта».
Наразі правоохоронці встановлюють всі епізоди злочинної діяльності ділка-харківʼянина та суму коштів, яку він встиг отримати від реалізації своєї «схеми».
Чоловіку повідомили про підозру за фактом одержання неправомірної вигоди для себе та третьої особи, за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднаного з вимаганням такої вигоди (ч. 3 ст. 369-2 ККУ). Наразі він перебуває у СІЗО.
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Квітня 2024 в 15:55;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці викрили 37-річного харків’янина, який «допомагав» чоловікам призовного віку оформити закордонні паспорти у максимально короткі строки.".