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Безработный харьковчанин оформлял мужчинам загранпаспорта: дельца задержали

Общество 15:55   02.04.2024
Виктория Яковенко
Безработный харьковчанин оформлял мужчинам загранпаспорта: дельца задержали Фото: Харьковская областная прокуратура

Правоохранители разоблачили 37-летнего харьковчанина, который «помогал» мужчинам призывного возраста оформить загранпаспорта в максимально короткие сроки.

По данным Харьковской областной прокуратуры, безработный харьковчанин сообщал мужчинам, что сейчас эта процедура крайне усложнена. И уверял, что имеет «знакомства» в терподразделении миграционной службы, и для него «посодействовать» не будет проблемой.

За такую «услугу» делец брал 12800 гривен, добавили правоохранители.

Фигуранта поймали «на горячем» 29 марта, когда он брал сумму от «клиента».

Правоохранители устанавливают все эпизоды преступной деятельности дельца-харьковчанина и сумму средств, которую он успел получить от реализации своей «схемы».

Мужчине сообщили о подозрении по факту получения неправомерной выгоды для себя и третьего лица, за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, сопряженного с требованием такой выгоды (ч. 3 ст. 369-2 УКУ). Сейчас он находится в СИЗО.

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Фото: Харьковская областная прокуратура

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 2 апреля 2024 в 15:55;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители разоблачили 37-летнего харьковчанина, который «помогал» мужчинам призывного возраста оформить загранпаспорта в максимально короткие сроки.".