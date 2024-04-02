Трохи прохолодніше, задощить: прогноз погоди в Харкові та області на 3 квітня

У середу, 3 квітня, у Харкові вночі без опадів, вдень пройде невеликий короткочасний дощ. По області протягом доби дощі прогнозують місцями, подекуди з грозою.

У Харкові нічна температура становитиме від 9 до 11 градусів тепла, вдень – від 15 до 17, повідомляє Регіональний центр із гідрометеорології.

По області вночі термометри показуватимуть від 7 до 12 тепла, вдень – від 13 до 18.

Вітер південно-західний, 7 – 12 м/с. Вночі по всій території області, вдень місцями – пориви до 15 – 20 м/с.