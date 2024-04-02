Live
  • Вт 02.04.2024
  • Харків  +19°С
  • USD 39.07
  • EUR 42.14

Трохи прохолодніше, задощить: прогноз погоди в Харкові та області на 3 квітня

Суспільство 19:49   02.04.2024
Олена Нагорна
Трохи прохолодніше, задощить: прогноз погоди в Харкові та області на 3 квітня Фото: Василь Голосний

У середу, 3 квітня, у Харкові вночі без опадів, вдень пройде невеликий короткочасний дощ. По області протягом доби дощі прогнозують місцями, подекуди з грозою.

У Харкові нічна температура становитиме від 9 до 11 градусів тепла, вдень – від 15 до 17, повідомляє Регіональний центр із гідрометеорології.

По області вночі термометри показуватимуть від 7 до 12 тепла, вдень – від 13 до 18.

Вітер південно-західний, 7 – 12 м/с. Вночі по всій території області, вдень місцями – пориви до 15 – 20 м/с.

Читайте також: Учора у Харкові був температурний рекорд, а завтра очікують небезпечну погоду

Автор: Олена Нагорна
Популярно
В яких лікарнях Харківщини можна отримати безоплатну реабілітацію
В яких лікарнях Харківщини можна отримати безоплатну реабілітацію
02.04.2024, 20:17
Трохи прохолодніше, задощить: прогноз погоди в Харкові та області на 3 квітня
Трохи прохолодніше, задощить: прогноз погоди в Харкові та області на 3 квітня
02.04.2024, 19:49
Чому досі є “приватний кордон” на Харківщині під час війни і що з ним – ВВС
Чому досі є “приватний кордон” на Харківщині під час війни і що з ним – ВВС
02.04.2024, 19:23
Ворог на Харківщині намагався атакувати за підтримки авіації – Генштаб ЗСУ
Ворог на Харківщині намагався атакувати за підтримки авіації – Генштаб ЗСУ
02.04.2024, 19:33
«Картка харків’янина» тепер буде цифровою: з’явиться мобільний застосунок
«Картка харків’янина» тепер буде цифровою: з’явиться мобільний застосунок
02.04.2024, 14:36
Головні новини Харкова 2.04: першу підземну школу для 900 дітей добудували
Головні новини Харкова 2.04: першу підземну школу для 900 дітей добудували
02.04.2024, 19:37

Новини за темою:

21:24
Спека – до +27: прогноз погоди в Харкові та області на 2 квітня
11:22
Дощовий квітень на Харківщині: опадів випало понад 200% від місячної норми
14:18
Коли краще саджати городину і доглядати за садом у квітні 2023 року

Ви читали новину: «Трохи прохолодніше, задощить: прогноз погоди в Харкові та області на 3 квітня»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 2 Квітня 2024 в 19:49;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У середу, 3 квітня, у Харкові вночі без опадів, вдень пройде невеликий короткочасний дощ".