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Немного прохладнее, задождит: прогноз погоды в Харькове и области на 3 апреля

Общество 19:49   02.04.2024
Елена Нагорная
Немного прохладнее, задождит: прогноз погоды в Харькове и области на 3 апреля Фото: Василий Голосный

В среду, 3 апреля, в Харькове ночью без осадков, днем пройдет небольшой кратковременный дождь. По области в течение суток дожди прогнозируют местами, возможно с грозой.

В Харькове ночная температура составит от 9 до 11 градусов тепла, днем — от 15 до 17, сообщает Региональный центр по гидрометеорологии.

По области ночью термометры будут показывать от 7 до 12 тепла, днем — от 13 до 18.

Ветер юго-западный, 7 — 12 м/с. Ночью по всей территории области, днем местами — порывы до 15 — 20 м/с.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 2 апреля 2024 в 19:49;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В среду, 3 апреля, в Харькове ночью без осадков, днем пройдет небольшой кратковременный дождь".