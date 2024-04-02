Немного прохладнее, задождит: прогноз погоды в Харькове и области на 3 апреля

В среду, 3 апреля, в Харькове ночью без осадков, днем пройдет небольшой кратковременный дождь. По области в течение суток дожди прогнозируют местами, возможно с грозой.

В Харькове ночная температура составит от 9 до 11 градусов тепла, днем — от 15 до 17, сообщает Региональный центр по гидрометеорологии.

По области ночью термометры будут показывать от 7 до 12 тепла, днем — от 13 до 18.

Ветер юго-западный, 7 — 12 м/с. Ночью по всей территории области, днем местами — порывы до 15 — 20 м/с.