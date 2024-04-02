Немного прохладнее, задождит: прогноз погоды в Харькове и области на 3 апреля
Фото: Василий Голосный
В среду, 3 апреля, в Харькове ночью без осадков, днем пройдет небольшой кратковременный дождь. По области в течение суток дожди прогнозируют местами, возможно с грозой.
В Харькове ночная температура составит от 9 до 11 градусов тепла, днем — от 15 до 17, сообщает Региональный центр по гидрометеорологии.
По области ночью термометры будут показывать от 7 до 12 тепла, днем — от 13 до 18.
Ветер юго-западный, 7 — 12 м/с. Ночью по всей территории области, днем местами — порывы до 15 — 20 м/с.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: апрель, дождь, погода, прогноз, тепло, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 2 апреля 2024 в 19:49;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В среду, 3 апреля, в Харькове ночью без осадков, днем пройдет небольшой кратковременный дождь".