Головні новини Харкова 6 квітня: вибухи, “приліт” поруч із житловою забудовою

Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.

00:58

Синєгубов повідомив, що “приліт” – поруч із житловою забудовою

Інформацію щодо постраждалих уточнюють.

00:40

Після опівночі в Харкові знову пролунали вибухи

Нова доба у Харкові розпочалася з чергової серії вибухів. Вони пролунали близько 00:20. Те, що Харків перебуває під обстрілом, підтвердив мер Ігор Терехов.

Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник закликав перебувати в укриттях.