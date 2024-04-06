Головні новини Харкова 6 квітня: вибухи, “приліт” поруч із житловою забудовою
Фото: Вадим Беликов
Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.
00:58
Синєгубов повідомив, що “приліт” – поруч із житловою забудовою
Інформацію щодо постраждалих уточнюють.
00:40
Після опівночі в Харкові знову пролунали вибухи
Нова доба у Харкові розпочалася з чергової серії вибухів. Вони пролунали близько 00:20. Те, що Харків перебуває під обстрілом, підтвердив мер Ігор Терехов.
Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник закликав перебувати в укриттях.
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Квітня 2024 в 00:58;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”".