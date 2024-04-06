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Главные новости Харькова 6.04: двое погибших и восемь раненых от удара РФ

Происшествия 03:53   06.04.2024
Оксана Горун
Главные новости Харькова 6.04: двое погибших и восемь раненых от удара РФ Фото: Вадим Беликов

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

3:53

Полиция опубликовала фото последствий удара по Шевченковскому району Харькова

По данным ГУ НП в Харьковской области, удар был нанесен «Шахедом», а количество раненых возросло до восьми. Это две женщины 25 и 52 лет и шесть мужчин в возрасте от 23 до 76 лет. Личности двух погибших мужчин устанавливаются.

«В результате обстрела в Харькове повреждены шесть многоэтажек, АЗС, магазин, автомобиль. В поселке Малая Даниловка — без пострадавших. Повреждено частное домовладение», — сообщают правоохранители.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) УКУ.

3:08

До двух возросло количество погибших в Шевченковском районе Харькова в результате ракетного удара около 00:20

Оба мужчины — гражданские, сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

2:52

Ракетный удар по магазину под Харьковом после полуночи — один погибший и семеро раненых

Один гражданский мужчина погиб в Шевченковском районе Харькова в результате ракетного удара около 00:20, его личность устанавливается, сообщает начальник ХОВА Олег Синегубов.

Еще по меньшей мере семь человек получили ранения. По данным ГУ НП в Харьковской области, это две женщины и пятеро мужчин. Всех доставили в больницу.

Повреждены многоэтажки, горит магазин.

2:37

В 2:23 в Харькове снова был слышен взрыв

«Вражеские БпЛА в районе города Харьков. Не покидайте укрытия. Напоминаю, что снимать работу наших защитников неба запрещено», — написал за минуту до взрыва начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник.

1:39

После полуночи ракета РФ ударила по магазину на территории Дергачевской громады — Синегубов

По данным начальника ХОВА, также горят автомобили. На эту минуту, по его данным, информация о пострадавших не поступала.

01:29

На Харьковщину залетели «шахеды»

«Внимание, на территории Харьковской области отмечены вражеские БПЛА! Соблюдайте правила безопасности и не снимайте ПВО!» — предупредил начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник.

Начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко отметил, что «шахед» летит на Дергачи.

00:58

Синегубов сообщил, что «прилет» — рядом с жилой застройкой

Информацию о пострадавших уточняют.

00:40

После полуночи в Харькове вновь прозвучали взрывы

Новые сутки в Харькове начались с очередной серии взрывов. Они прозвучали около 00:20. То, что Харьков находится под обстрелом, подтвердил мэр Игорь Терехов.

Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник призвал находиться в укрытиях.

Читайте также: В Харькове около 19 часов вновь был слышен взрыв: известно, куда «прилетело»

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 6 апреля 2024 в 03:53;

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