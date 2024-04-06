Главные новости Харькова 6.04: двое погибших и восемь раненых от удара РФ
Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».
3:53
Полиция опубликовала фото последствий удара по Шевченковскому району Харькова
По данным ГУ НП в Харьковской области, удар был нанесен «Шахедом», а количество раненых возросло до восьми. Это две женщины 25 и 52 лет и шесть мужчин в возрасте от 23 до 76 лет. Личности двух погибших мужчин устанавливаются.
«В результате обстрела в Харькове повреждены шесть многоэтажек, АЗС, магазин, автомобиль. В поселке Малая Даниловка — без пострадавших. Повреждено частное домовладение», — сообщают правоохранители.
Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) УКУ.
3:08
До двух возросло количество погибших в Шевченковском районе Харькова в результате ракетного удара около 00:20
Оба мужчины — гражданские, сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
2:52
Ракетный удар по магазину под Харьковом после полуночи — один погибший и семеро раненых
Один гражданский мужчина погиб в Шевченковском районе Харькова в результате ракетного удара около 00:20, его личность устанавливается, сообщает начальник ХОВА Олег Синегубов.
Еще по меньшей мере семь человек получили ранения. По данным ГУ НП в Харьковской области, это две женщины и пятеро мужчин. Всех доставили в больницу.
Повреждены многоэтажки, горит магазин.
2:37
В 2:23 в Харькове снова был слышен взрыв
«Вражеские БпЛА в районе города Харьков. Не покидайте укрытия. Напоминаю, что снимать работу наших защитников неба запрещено», — написал за минуту до взрыва начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник.
1:39
После полуночи ракета РФ ударила по магазину на территории Дергачевской громады — Синегубов
По данным начальника ХОВА, также горят автомобили. На эту минуту, по его данным, информация о пострадавших не поступала.
01:29
На Харьковщину залетели «шахеды»
«Внимание, на территории Харьковской области отмечены вражеские БПЛА! Соблюдайте правила безопасности и не снимайте ПВО!» — предупредил начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник.
Начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко отметил, что «шахед» летит на Дергачи.
00:58
Синегубов сообщил, что «прилет» — рядом с жилой застройкой
Информацию о пострадавших уточняют.
00:40
После полуночи в Харькове вновь прозвучали взрывы
Новые сутки в Харькове начались с очередной серии взрывов. Они прозвучали около 00:20. То, что Харьков находится под обстрелом, подтвердил мэр Игорь Терехов.
Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник призвал находиться в укрытиях.
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- • Дата публикации материала: 6 апреля 2024 в 03:53;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив»".