Убирают стекло, закрывают окна: на Алексеевке устраняют последствия «прилетов»

В Шевченковском районе Харькова коммунальщики устраняют последствия ночного ракетного удара.

Как сообщают в КП »Харьковблагоустройство», они убирают стекло и габаритный мусор.



Фото: КП »Харьковблагоустройство»

По данным пресс-службы горсовета, работники КП «Жилкомсервис» обследуют дома на наличие повреждений, а рабочие СКП «Харьковзеленстрой» расчищают проходы от веток деревьев. Специалисты КП «Харьковспецстрой», КП «Харьковское ремонтно-строительное предприятие» и КП «Харьковжилстрой» закрывают выбитые окна.



Фото: Харьковский горсовет

Напомним, около 00:20 в Харькове прозвучали взрывы. Мэр Игорь Терехов подтвердил, что город — под обстрелом. Позже начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал о «прилете» в районе жилой застройки, а вскоре уточнил, что военные РФ ударили ракетой по магазину на территории Дергачевской громады и горят автомобили. По предварительным данным облпрокуратуры, враг ударил двумя ракетами типа С-300 с территории Белгородской области. Погибли шесть человек, еще 11 мирных жителей получили ранения. Как сообщал Терехов, на Алексеевке повреждены девять жилых многоэтажек, три общежития, два детсада, две школы, автозаправка и несколько десятков магазинов. Выбитых за раз окон насчитали более 3600.