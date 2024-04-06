Убирают стекло, закрывают окна: на Алексеевке устраняют последствия «прилетов»
В Шевченковском районе Харькова коммунальщики устраняют последствия ночного ракетного удара.
Как сообщают в КП »Харьковблагоустройство», они убирают стекло и габаритный мусор.
Фото: КП »Харьковблагоустройство»
По данным пресс-службы горсовета, работники КП «Жилкомсервис» обследуют дома на наличие повреждений, а рабочие СКП «Харьковзеленстрой» расчищают проходы от веток деревьев. Специалисты КП «Харьковспецстрой», КП «Харьковское ремонтно-строительное предприятие» и КП «Харьковжилстрой» закрывают выбитые окна.
Фото: Харьковский горсовет
Напомним, около 00:20 в Харькове прозвучали взрывы. Мэр Игорь Терехов подтвердил, что город — под обстрелом. Позже начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал о «прилете» в районе жилой застройки, а вскоре уточнил, что военные РФ ударили ракетой по магазину на территории Дергачевской громады и горят автомобили. По предварительным данным облпрокуратуры, враг ударил двумя ракетами типа С-300 с территории Белгородской области. Погибли шесть человек, еще 11 мирных жителей получили ранения. Как сообщал Терехов, на Алексеевке повреждены девять жилых многоэтажек, три общежития, два детсада, две школы, автозаправка и несколько десятков магазинов. Выбитых за раз окон насчитали более 3600.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: Алексеевка, відновлення, восстановление, коммунальщики, окна, ракетний удар, Харьков, Шевченковский район;
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- • Дата публикации материала: 6 апреля 2024 в 13:46;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Шевченковском районе Харькова коммунальщики устраняют последствия ночного ракетного удара".