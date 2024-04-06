Прибирають скло, закривають вікна: на Олексіївці усувають наслідки “прильотів”

У Шевченківському районі Харкова комунальники усувають наслідки нічного ракетного удару.

Як повідомляють у КП ”Харківблагоустрій”, вони прибирають скло та габаритне сміття.



Фото: КП ”Харківблагоустрій”

За даними пресслужби міськради, працівники КП “Жилкомсервіс” обстежують будинки на наявність ушкоджень, а робітники СКП “Харківзеленбуд” розчищають проходи від гілок дерев. Фахівці КП “Харківспецбуд”, КП “Харківське ремонтно-будівельне підприємство” та КП “Харківжитлобуд” закривають вибиті вікна.



Фото: Харківська міськрада

Нагадаємо, близько 00:20 у Харкові пролунали вибухи. Мер Ігор Терехов підтвердив, що місто під обстрілом. Начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував про “приліт” у районі житлової забудови, а невдовзі уточнив, що військові РФ вдарили ракетою по магазину на території Дергачівської громади та горять автомобілі. За попередніми даними облпрокуратури, ворог вдарив двома ракетами типу С-300 із території Бєлгородської області. Загинули шість людей, ще 11 мирних жителів отримали поранення. Як повідомляв Терехов, на Олексіївці пошкоджені дев’ять житлових багатоповерхівок, три гуртожитки, два дитсадки, дві школи, автозаправка та кілька десятків магазинів. Вибитих за раз вікон нарахували понад 3600.