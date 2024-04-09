Хотів дістатися до ЄС: харків’янин шість днів блукав Карпатами (відео)
Прикордонники врятували 42-річного харків’янина, який шість днів блукав Карпатами у пошуку кордону з ЄС.
Чоловіка виявили 5 квітня у Верховинському районі Івано-Франківської області неподалік українсько-румунського кордону, повідомили у Державній прикордонній службі України.
З’ясувалося, що харків’янин блукав Карпатами шість днів та пройшов близько 70 км. П’ять ночей «турист» спав просто неба у спальному мішку, неодноразово чув вовків, кабанів та оленів, а в один з днів зустрів на полонині карпатську рись. Прикордонники допомогли йому спуститися з гори та доставили до прикордонного підрозділу. Чоловіка напоїли гарячим чаєм, надали їжу та можливість зігрітися.
Харків’янин зізнався, що таким чином планував незаконно дістатися до однієї з країн ЄС, додали прикордонники.
За спробу незаконного перетину кордону на чоловіка склали протокол за ст. 204-1.
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- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: блуждал, гпсу, ЕС, Карпаты, пограчники, харьковчанин;
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Квітня 2024 в 12:39;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прикордонники врятували 42-річного харків’янина, який шість днів блукав Карпатами у пошуку кордону з ЄС.".