Хотів дістатися до ЄС: харків’янин шість днів блукав Карпатами (відео)

Прикордонники врятували 42-річного харків’янина, який шість днів блукав Карпатами у пошуку кордону з ЄС.

Чоловіка виявили 5 квітня у Верховинському районі Івано-Франківської області неподалік українсько-румунського кордону, повідомили у Державній прикордонній службі України.

З’ясувалося, що харків’янин блукав Карпатами шість днів та пройшов близько 70 км. П’ять ночей «турист» спав просто неба у спальному мішку, неодноразово чув вовків, кабанів та оленів, а в один з днів зустрів на полонині карпатську рись. Прикордонники допомогли йому спуститися з гори та доставили до прикордонного підрозділу. Чоловіка напоїли гарячим чаєм, надали їжу та можливість зігрітися.

Харків’янин зізнався, що таким чином планував незаконно дістатися до однієї з країн ЄС, додали прикордонники.

За спробу незаконного перетину кордону на чоловіка склали протокол за ст. 204-1.