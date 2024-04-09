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Хотів дістатися до ЄС: харків’янин шість днів блукав Карпатами (відео)

Суспільство 12:39   09.04.2024
Вікторія Яковенко
Хотів дістатися до ЄС: харків’янин шість днів блукав Карпатами (відео) Фото: ДПСУ

Прикордонники врятували 42-річного харків’янина, який шість днів блукав Карпатами у пошуку кордону з ЄС.

Чоловіка виявили 5 квітня у Верховинському районі Івано-Франківської області неподалік українсько-румунського кордону, повідомили у Державній прикордонній службі України.

З’ясувалося, що харків’янин блукав Карпатами шість днів та пройшов близько 70 км. П’ять ночей «турист» спав просто неба у спальному мішку, неодноразово чув вовків, кабанів та оленів, а в один з днів зустрів на полонині карпатську рись. Прикордонники допомогли йому спуститися з гори та доставили до прикордонного підрозділу. Чоловіка напоїли гарячим чаєм, надали їжу та можливість зігрітися.

Харків’янин зізнався, що таким чином планував незаконно дістатися до однієї з країн ЄС, додали прикордонники.

За спробу незаконного перетину кордону на чоловіка склали протокол за ст. 204-1.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 9 Квітня 2024 в 12:39;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прикордонники врятували 42-річного харків’янина, який шість днів блукав Карпатами у пошуку кордону з ЄС.".