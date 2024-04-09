Хотел добраться до ЕС: харьковчанин шесть дней блуждал в Карпатах (видео)

Пограничники спасли 42-летнего харьковчанина, который шесть дней блуждал в Карпатах в поиске границы с ЕС.

Мужчину обнаружили 5 апреля в Верховинском районе Ивано-Франковской области недалеко от украинско-румынской границы, сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

Выяснилось, что харьковчанин бродил по Карпатам шесть дней и прошел около 70 км. Пять ночей «турист» спал под открытым небом в спальном мешке, неоднократно слышал волков, кабанов и оленей, а в один из дней встретил на горной долине карпатскую рысь. Пограничники помогли ему спуститься с горы и доставили в пограничное подразделение. Мужчину напоили горячим чаем, предоставили еду и возможность согреться.

Харьковчанин признался, что таким образом планировал незаконно добраться в одну из стран ЕС, добавили пограничники.

За попытку незаконного пересечения границы на мужчину составили протокол по ст. 204-1.