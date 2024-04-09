Live
  • Вт 09.04.2024
  • Харьков  +21°С
  • USD 38.99
  • EUR 42.2

Хотел добраться до ЕС: харьковчанин шесть дней блуждал в Карпатах (видео)

Общество 12:39   09.04.2024
Виктория Яковенко
Хотел добраться до ЕС: харьковчанин шесть дней блуждал в Карпатах (видео) Фото: ГПСУ

Пограничники спасли 42-летнего харьковчанина, который шесть дней блуждал в Карпатах в поиске границы с ЕС.

Мужчину обнаружили 5 апреля в Верховинском районе Ивано-Франковской области недалеко от украинско-румынской границы, сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

Выяснилось, что харьковчанин бродил по Карпатам шесть дней и прошел около 70 км. Пять ночей «турист» спал под открытым небом в спальном мешке, неоднократно слышал волков, кабанов и оленей, а в один из дней встретил на горной долине карпатскую рысь. Пограничники помогли ему спуститься с горы и доставили в пограничное подразделение. Мужчину напоили горячим чаем, предоставили еду и возможность согреться.

Харьковчанин признался, что таким образом планировал незаконно добраться в одну из стран ЕС, добавили пограничники.

За попытку незаконного пересечения границы на мужчину составили протокол по ст. 204-1.

Читайте также: Троих «туристов»-уклонистов из Харькова задержали у подножия Карпат

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Главные новости 9.04: Харьков будет отходить от централизованного отопления
Главные новости 9.04: Харьков будет отходить от централизованного отопления
09.04.2024, 13:23
На программу поддержки ВПЛ на Харьковщине не выделяли деньги из облбюджета
На программу поддержки ВПЛ на Харьковщине не выделяли деньги из облбюджета
09.04.2024, 09:00
Как Харьков будут готовить к отопительному сезону, рассказал Терехов
Как Харьков будут готовить к отопительному сезону, рассказал Терехов
09.04.2024, 09:15
Перспективы снижения энергодефицита в Харькове: данные Зеленского и Синегубова
Перспективы снижения энергодефицита в Харькове: данные Зеленского и Синегубова
08.04.2024, 19:20
Сбил двух человек, один — погиб: в Харькове водитель сбежал с места ДТП (фото)
Сбил двух человек, один — погиб: в Харькове водитель сбежал с места ДТП (фото)
09.04.2024, 11:32
В Харькове — почасовые отключения электричества — Харьковоблэнерго
В Харькове — почасовые отключения электричества — Харьковоблэнерго
09.04.2024, 10:04

Новости по теме:


Вы читали новость: «Хотел добраться до ЕС: харьковчанин шесть дней блуждал в Карпатах (видео)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 9 апреля 2024 в 12:39;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пограничники спасли 42-летнего харьковчанина, который шесть дней блуждал в Карпатах в поиске границы с ЕС.".