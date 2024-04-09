Хотел добраться до ЕС: харьковчанин шесть дней блуждал в Карпатах (видео)
Пограничники спасли 42-летнего харьковчанина, который шесть дней блуждал в Карпатах в поиске границы с ЕС.
Мужчину обнаружили 5 апреля в Верховинском районе Ивано-Франковской области недалеко от украинско-румынской границы, сообщили в Государственной пограничной службе Украины.
Выяснилось, что харьковчанин бродил по Карпатам шесть дней и прошел около 70 км. Пять ночей «турист» спал под открытым небом в спальном мешке, неоднократно слышал волков, кабанов и оленей, а в один из дней встретил на горной долине карпатскую рысь. Пограничники помогли ему спуститься с горы и доставили в пограничное подразделение. Мужчину напоили горячим чаем, предоставили еду и возможность согреться.
Харьковчанин признался, что таким образом планировал незаконно добраться в одну из стран ЕС, добавили пограничники.
За попытку незаконного пересечения границы на мужчину составили протокол по ст. 204-1.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: блуждал, гпсу, ЕС, Карпаты, пограчники, харьковчанин;
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- • Дата публикации материала: 9 апреля 2024 в 12:39;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пограничники спасли 42-летнего харьковчанина, который шесть дней блуждал в Карпатах в поиске границы с ЕС.".