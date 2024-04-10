Били авіабомбами і з РСЗВ: підсумки обстрілів Харківщини від прокуратури

Три людини, серед яких 13-річна дівчинка, загинули 10 квітня внаслідок ворожих обстрілів Харківщини. Ще четверо цивільних постраждали. Ворог завдав ударів по селу Липці та селищу Мала Данилівка Харківського району, селу Нечволодівка Куп’янського району та місту Вовчанськ.

Як повідомляють у Харківській облпрокуратурі, близько 14:00 ворог, попередньо двома авіабомбами, вдарив по Липцях. Були зруйновані продуктовий магазин та аптека. Загинули дві жінки та 13-річна дівчинка. 34-річна жінка та 16-річний хлопець отримали поранення, їх ушпиталили.

У Малій Данилівці також внаслідок авіаудару отримали пошкодження та руйнування освітній заклад та гуртожитки.

Також близько 14:10 російська армія обстріляла Нечволодівку, попередньо з РСЗВ. Пошкоджено житлові будинки та господарські споруди.

Вовчанськ окупанти атакували двічі. Вдень було поранено 54-річного чоловіка. Пізніше місто опинилося під авіаударами. Пошкоджені житлові будинки, господарські споруди, лікарня. Отримав поранення охоронець. За попередніми даними, ворог скинув на місто щонайменше чотири авіабомби.

Розпочаті досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 ККУ).