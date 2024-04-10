Дергачі, Липці, Вовчанськ і не тільки: Генштаб – про авіаудари по Харківщині

Протягом доби на Харківщині авіаударів ворога зазнали райони населених пунктів Дергачі, Липці, Вовчанськ, Курилівка та Кругляківка, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.

Під артилерійським та мінометним вогнем були Синьківка, Петропавлівка та Степова Новоселівка.

Наступальних (штурмових) дій супротивник на Куп’янському напрямку не вів.