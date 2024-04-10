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Дергачі, Липці, Вовчанськ і не тільки: Генштаб – про авіаудари по Харківщині

Події 19:27   10.04.2024
Олена Нагорна
Дергачі, Липці, Вовчанськ і не тільки: Генштаб – про авіаудари по Харківщині

Протягом доби на Харківщині авіаударів ворога зазнали райони населених пунктів Дергачі, Липці, Вовчанськ, Курилівка та Кругляківка, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.

Під артилерійським та мінометним вогнем були Синьківка, Петропавлівка та Степова Новоселівка.

Наступальних (штурмових) дій супротивник на Куп’янському напрямку не вів.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 10 Квітня 2024 в 19:27;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом доби на Харківщині авіаударів ворога зазнали райони населених пунктів Дергачі, Липці, Вовчанськ, Курилівка та Кругляківка".