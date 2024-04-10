Дергачи, Липцы, Волчанск и не только: Генштаб — об авиаударах по Харьковщине
Фото: Генштаб ВСУ
В течение суток на Харьковщине авиаударам врага подверглись районы населенных пунктов Дергачи, Липцы, Волчанск, Куриловка и Кругляковка, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.
Под артиллерийским и минометным огнем были Синьковка, Петропавловка и Степовая Новоселовка.
Наступательных (штурмовых) действий противник на Купянском направлении не вел.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: авиаудары, генштаб, купянское направление, обстрелы, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 10 апреля 2024 в 19:27;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение суток на Харьковщине авиаударам врага подверглись районы населенных пунктов Дергачи, Липцы, Волчанск, Куриловка и Кругляковка".