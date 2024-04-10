Дергачи, Липцы, Волчанск и не только: Генштаб — об авиаударах по Харьковщине

В течение суток на Харьковщине авиаударам врага подверглись районы населенных пунктов Дергачи, Липцы, Волчанск, Куриловка и Кругляковка, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.

Под артиллерийским и минометным огнем были Синьковка, Петропавловка и Степовая Новоселовка.

Наступательных (штурмовых) действий противник на Купянском направлении не вел.