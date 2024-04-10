Live
  • Ср 10.04.2024
  • Харьков  +22°С
  • USD 38.99
  • EUR 42.35

Дергачи, Липцы, Волчанск и не только: Генштаб — об авиаударах по Харьковщине

Происшествия 19:27   10.04.2024
Елена Нагорная
Дергачи, Липцы, Волчанск и не только: Генштаб — об авиаударах по Харьковщине Фото: Генштаб ВСУ

В течение суток на Харьковщине авиаударам врага подверглись районы населенных пунктов Дергачи, Липцы, Волчанск, Куриловка и Кругляковка, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.

Под артиллерийским и минометным огнем были Синьковка, Петропавловка и Степовая Новоселовка.

Наступательных (штурмовых) действий противник на Купянском направлении не вел.

Читайте также: Обстрелы Волчанска: Синегубов сообщает, что полностью разрушено медучреждение

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Главные новости Харькова 10.04: удар по Липцам — 3 погибших, среди них ребенок
Главные новости Харькова 10.04: удар по Липцам — 3 погибших, среди них ребенок
10.04.2024, 20:06
Авиаудар по центру Харькова: от взрывов легли на траву футболисты, видео копов
Авиаудар по центру Харькова: от взрывов легли на траву футболисты, видео копов
10.04.2024, 18:51
Работа в Харьковском зоопарке: предлагают ухаживать за животными
Работа в Харьковском зоопарке: предлагают ухаживать за животными
09.04.2024, 13:08
Деньги на бомбоубежища и топливо для генераторов пообещал Зеленский в Харькове
Деньги на бомбоубежища и топливо для генераторов пообещал Зеленский в Харькове
09.04.2024, 18:51
Жара усиливается: прогноз погоды в Харькове и области на 11 апреля
Жара усиливается: прогноз погоды в Харькове и области на 11 апреля
10.04.2024, 19:45
Трое погибших и двое раненых: в Липцах под Харьковом завершили поиски жертв
Трое погибших и двое раненых: в Липцах под Харьковом завершили поиски жертв
10.04.2024, 20:00

Новости по теме:

19:29
Россияне наносили авиаудары по Харьковщине – Генштаб ВСУ
07:16
Без штурмов, но с авиаударами – сводка Генштаба ВСУ по Харьковщине
23:22
Главные новости Харькова 21.03: россияне атаковали Синьковку и обстреляли села
13:53
В Волчанскую громаду вернули свет после авиаударов РФ (фото)
23:15
Главные новости Харькова 18.03: удар по пожарной части, фронт, ремонт дорог

Вы читали новость: «Дергачи, Липцы, Волчанск и не только: Генштаб — об авиаударах по Харьковщине»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 10 апреля 2024 в 19:27;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение суток на Харьковщине авиаударам врага подверглись районы населенных пунктов Дергачи, Липцы, Волчанск, Куриловка и Кругляковка".