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Били авиабомбами и из РСЗО: итоги дневных обстрелов Харьковщины от прокуратуры

Происшествия 20:36   10.04.2024
Елена Нагорная
Били авиабомбами и из РСЗО: итоги дневных обстрелов Харьковщины от прокуратуры

Три человека, среди которых 13-летняя девочка, погибли 10 апреля в результате вражеских обстрелов Харьковщины. Еще четверо гражданских пострадали. Враг нанес удары по селу Липцы и поселку Малая Даниловка Харьковского района, селу Нечволодовка Купянского района и городу Волчанск.

Как сообщают в Харьковской облпрокуратуре, около 14:00 враг, предварительно двумя авиабомбами, ударил по Липцам. Были разрушены продуктовый магазин и аптека. Погибли две женщины и 13-летняя девочка. 34-летняя женщина и 16-летний парень получили ранения, их госпитализировали.

В Малой Даниловке также в результате авиаудара получили повреждения и разрушения образовательное учреждение и общежития.

Также около 14:10 российская армия обстреляла Нечволодовку, предварительно из РСЗО. Повреждены жилые дома и хозяйственные постройки.

Волчанск оккупанты атаковали дважды. Днем получил ранения 54-летний мужчина. Позже город оказался под авиаударами. Повреждены жилые дома, хозяйственные постройки, больница. Получил ранения охранник. По предварительным данным, враг сбросил на город по меньшей мере четыре авиабомбы.

Начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УКУ).

Читайте также: Дергачи, Липцы, Волчанск и не только: Генштаб — об авиаударах по Харьковщине

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 10 апреля 2024 в 20:36;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Три человека, среди которых 13-летняя девочка, погибли 10 апреля в результате вражеских обстрелов Харьковщины".