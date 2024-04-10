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До 19 квітня закрили у Харкові перехрестя на ремонт

Суспільство 15:23   10.04.2024
Оксана Якушко
До 19 квітня закрили у Харкові перехрестя на ремонт

Рух транспорту на перехресті вул. Раєвської – вул. Миколи Манойла заборонений до 19 квітня, повідомили у Департаменті будівництва та колійного господарства.

Це пов’язано з аварійним ремонтом із ліквідації витоку газу на газопроводі низького тиску.

Об’їхати закриту ділянку можна прилеглими вулицями: Шаляпіна, Каринської та ін.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 10 Квітня 2024 в 15:23;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Рух транспорту на перехресті вул. Раєвської – вул. Миколи Манойла заборонений до 19 квітня, повідомили у Департаменті будівництва та колійного господарства.".