До 19 квітня закрили у Харкові перехрестя на ремонт
Рух транспорту на перехресті вул. Раєвської – вул. Миколи Манойла заборонений до 19 квітня, повідомили у Департаменті будівництва та колійного господарства.
Це пов’язано з аварійним ремонтом із ліквідації витоку газу на газопроводі низького тиску.
Об’їхати закриту ділянку можна прилеглими вулицями: Шаляпіна, Каринської та ін.
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- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: движение запрещенно, перекресток, ремонт, транспорт, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Квітня 2024 в 15:23;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Рух транспорту на перехресті вул. Раєвської – вул. Миколи Манойла заборонений до 19 квітня, повідомили у Департаменті будівництва та колійного господарства.".