До 19 квітня закрили у Харкові перехрестя на ремонт

Рух транспорту на перехресті вул. Раєвської – вул. Миколи Манойла заборонений до 19 квітня, повідомили у Департаменті будівництва та колійного господарства.

Це пов’язано з аварійним ремонтом із ліквідації витоку газу на газопроводі низького тиску.

Об’їхати закриту ділянку можна прилеглими вулицями: Шаляпіна, Каринської та ін.