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До 19 апреля закрыли перекресток на ремонт в Харькове

Общество 15:23   10.04.2024
Оксана Якушко
До 19 апреля закрыли перекресток на ремонт в Харькове

Движение транспорта на перекрестке ул. Раевской – ул. Николая Манойло запрещено до 19 апреля, сообщили в Департаменте строительства и путевого хозяйства.

Это связано с аварийным ремонтом по ликвидации утечки газа на газопроводе низкого давления.

Объехать закрытый участок можно по прилегающим улицам: Шаляпина, Каринской и т.д.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 10 апреля 2024 в 15:23;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Движение транспорта на перекрестке ул. Раевской – ул. Николая Манойло запрещено до 19 апреля, сообщили в Департаменте строительства и путевого хозяйства.".