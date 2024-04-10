До 19 апреля закрыли перекресток на ремонт в Харькове

Движение транспорта на перекрестке ул. Раевской – ул. Николая Манойло запрещено до 19 апреля, сообщили в Департаменте строительства и путевого хозяйства.

Это связано с аварийным ремонтом по ликвидации утечки газа на газопроводе низкого давления.

Объехать закрытый участок можно по прилегающим улицам: Шаляпина, Каринской и т.д.