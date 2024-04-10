До 19 апреля закрыли перекресток на ремонт в Харькове
Движение транспорта на перекрестке ул. Раевской – ул. Николая Манойло запрещено до 19 апреля, сообщили в Департаменте строительства и путевого хозяйства.
Это связано с аварийным ремонтом по ликвидации утечки газа на газопроводе низкого давления.
Объехать закрытый участок можно по прилегающим улицам: Шаляпина, Каринской и т.д.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: движение запрещенно, перекресток, ремонт, транспорт, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 10 апреля 2024 в 15:23;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Движение транспорта на перекрестке ул. Раевской – ул. Николая Манойло запрещено до 19 апреля, сообщили в Департаменте строительства и путевого хозяйства.".