Росіяни вдарили авіабомбою по фермі у Харківській області
Внаслідок бомбардування по території фермерського господарства у Куп’янському районі спалахнула частково зруйнована господарська споруда, повідомило ДСНС у Харківській області.
Також спалахнула трава навколо ферми.
Загальна площа пожежі становила близько 500 м ₂. Рятувальники оперативно ліквідували спалах.
За попередніми даними, жертв і постраждалих немає.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: авіаудар, авиабомба, бомба, ГСЧС в Харьковской области, пожежа, ферма;
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Квітня 2024 в 19:13;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Внаслідок бомбардування по території фермерського господарства у Куп’янському районі спалахнула частково зруйнована господарська споруда, повідомило ДСНС у Харківській області. ".