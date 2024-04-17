Росіяни вдарили авіабомбою по фермі у Харківській області

Внаслідок бомбардування по території фермерського господарства у Куп’янському районі спалахнула частково зруйнована господарська споруда, повідомило ДСНС у Харківській області.

Також спалахнула трава навколо ферми.

Загальна площа пожежі становила близько 500 м ₂. Рятувальники оперативно ліквідували спалах.

За попередніми даними, жертв і постраждалих немає.