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Росіяни вдарили авіабомбою по фермі у Харківській області

Події 19:13   17.04.2024
Оксана Якушко

Внаслідок бомбардування по території фермерського господарства у Куп’янському районі спалахнула частково зруйнована господарська споруда, повідомило ДСНС у Харківській області. 

Також спалахнула трава навколо ферми.

Загальна площа пожежі становила близько 500 м ₂. Рятувальники оперативно ліквідували спалах.
За попередніми даними, жертв і постраждалих немає.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 17 Квітня 2024 в 19:13;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Внаслідок бомбардування по території фермерського господарства у Куп’янському районі спалахнула частково зруйнована господарська споруда, повідомило ДСНС у Харківській області. ".