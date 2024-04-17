Россияне ударили авиабомбой по ферме в Харьковской области
В результате бомбардировки по территории фермерского хозяйства в Купянском районе вспыхнуло частично разрушенное недействующее хозяйственное сооружение, сообщило ГСЧС в Харьковской области.
Также загорелась трава вокруг фермы.
Общая площадь пожара составила около 500 м ₂. Спасатели оперативно ликвидировали возгорание.
По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: авиабомба, авиаудар, бомба, ГСЧС в Харьковской области, пожары, ферма;
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- • Дата публикации материала: 17 апреля 2024 в 19:13;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В результате бомбардировки по территории фермерского хозяйства в Купянском районе вспыхнуло частично разрушенное недействующее хозяйственное сооружение, сообщило ГСЧС в Харьковской области. ".