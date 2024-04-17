Россияне ударили авиабомбой по ферме в Харьковской области

В результате бомбардировки по территории фермерского хозяйства в Купянском районе вспыхнуло частично разрушенное недействующее хозяйственное сооружение, сообщило ГСЧС в Харьковской области.

Также загорелась трава вокруг фермы.

Общая площадь пожара составила около 500 м ₂. Спасатели оперативно ликвидировали возгорание.

По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.