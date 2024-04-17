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Россияне ударили авиабомбой по ферме в Харьковской области

Происшествия 19:13   17.04.2024
Оксана Якушко

В результате бомбардировки по территории фермерского хозяйства в Купянском районе вспыхнуло частично разрушенное недействующее хозяйственное сооружение, сообщило ГСЧС в Харьковской области. 

Также загорелась трава вокруг фермы.

Общая площадь пожара составила около 500 м ₂. Спасатели оперативно ликвидировали возгорание.
По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 17 апреля 2024 в 19:13;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В результате бомбардировки по территории фермерского хозяйства в Купянском районе вспыхнуло частично разрушенное недействующее хозяйственное сооружение, сообщило ГСЧС в Харьковской области. ".