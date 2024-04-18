У Харкові та області вдень – аварійні відключення світла – обленерго

Станом на 13:30 у Харкові області окрім погодинних застосовані також графіки аварійних відключень.

В АТ «Харківобленерго» пояснили, що це сталося через дефіцит електроенергії в об’єднаній енергосистемі України.

Нагадаємо, про дефіцит в енергосистемі України раніше повідомляли в НЕК «Укренерго». Зазначалося, що він спричинений пошкодженнями, які росіяни завдали ракетними та дроновими ударами по українських електростанціях.