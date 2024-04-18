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У Харкові та області вдень – аварійні відключення світла – обленерго

Суспільство 13:44   18.04.2024
Вікторія Яковенко
У Харкові та області вдень – аварійні відключення світла – обленерго Фото: АТ “Харківобленерго”

Станом на 13:30 у Харкові області окрім погодинних застосовані також графіки аварійних відключень.

В АТ «Харківобленерго» пояснили, що це сталося через дефіцит електроенергії в об’єднаній енергосистемі України.

Нагадаємо, про дефіцит в енергосистемі України раніше повідомляли в НЕК «Укренерго». Зазначалося, що він спричинений пошкодженнями, які росіяни завдали ракетними та дроновими ударами по українських електростанціях.

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 18 Квітня 2024 в 13:44;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Станом на 13:30 у Харкові області окрім погодинних застосовані також графіки аварійних відключень.".