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В Харькове и области днем – аварийные отключения света – облэнерго

Общество 13:44   18.04.2024
Виктория Яковенко
В Харькове и области днем – аварийные отключения света – облэнерго Фото: АО «Харьковоблэнерго»

По состоянию на 13:30 в Харькове и области, кроме почасовых, применены также графики аварийных отключений.

В АО «Харьковоблэнерго» объяснили, что это произошло из-за дефицита электроэнергии в объединенной энергосистеме Украины.

Напомним, о дефиците в энергосистеме Украины ранее сообщали в НЭК «Укрэнерго». Отмечалось, что он произошел из-за повреждений, которые россияне нанесли ракетными и дроновыми ударами по украинским электростанциям.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 18 апреля 2024 в 13:44;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По состоянию на 13:30 в Харькове и области, кроме почасовых, применены также графики аварийных отключений.".