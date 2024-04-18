В Харькове и области днем – аварийные отключения света – облэнерго

По состоянию на 13:30 в Харькове и области, кроме почасовых, применены также графики аварийных отключений.

В АО «Харьковоблэнерго» объяснили, что это произошло из-за дефицита электроэнергии в объединенной энергосистеме Украины.

Напомним, о дефиците в энергосистеме Украины ранее сообщали в НЭК «Укрэнерго». Отмечалось, что он произошел из-за повреждений, которые россияне нанесли ракетными и дроновыми ударами по украинским электростанциям.