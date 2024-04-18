В Харькове и области днем – аварийные отключения света – облэнерго
Фото: АО «Харьковоблэнерго»
По состоянию на 13:30 в Харькове и области, кроме почасовых, применены также графики аварийных отключений.
В АО «Харьковоблэнерго» объяснили, что это произошло из-за дефицита электроэнергии в объединенной энергосистеме Украины.
Напомним, о дефиците в энергосистеме Украины ранее сообщали в НЭК «Укрэнерго». Отмечалось, что он произошел из-за повреждений, которые россияне нанесли ракетными и дроновыми ударами по украинским электростанциям.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: аварийные, відключення, графики, область, облэнерго, отключения, світло, свет, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 18 апреля 2024 в 13:44;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По состоянию на 13:30 в Харькове и области, кроме почасовых, применены также графики аварийных отключений.".