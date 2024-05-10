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DeepState: у Пильній на Харківщині ворог «певний час був як у себе вдома»

Політика 19:14   10.05.2024
Олена Нагорна
DeepState: у Пильній на Харківщині ворог «певний час був як у себе вдома» Скриншоти “DeepState”

Військові РФ вже певний час перебували у прикордонному селі Пильна на Харківщині “як у себе вдома”, стверджує аналітичний портал “DeepState” з посиланням на інформацію “від друзів”.

Аналітики опублікували скриншоти, які нібито підтверджують присутність окупантів у населеному пункті раніше, і додали, що «командування на місцях дивним чином подавало інформацію щодо ситуації».

“Результат закономірний — ворог накопичив свої сили й почав сунути як в сусідні села, так і на південь. Оборона ведеться завдяки досвіду бойових батальйонів та професіоналізму хлопців, в тому числі з ТрО. Вчергове зустрічаємо проблему з налагодженням комунікації між підрозділами, яке, за даними наших друзів, управління на місцях не спроможне налагодити, що призводить до втрат особового складу, в тому числі через відсутність контрбатарейної боротьби. При цьому є можливість залучати більш досвідчені підрозділи для утилізації ворога, але цього чомусь не було зроблено і окупанти останніми днями накопичували сили у Пильній”, – пишуть аналітики.

У DeepState констатують, що поки наступальні дії ворога мають відвертальний характер і обмежені у своїх механізованих можливостях, однак в посадках на території РФ містяться додаткові сили, які можуть бути задіяні в разі випадкового успіху, як, наприклад, в Очеретиному.

Раніше командир відділення 24 ОШБ «Айдар» Станіслав Бунятов повідомив, що у напрямку Волчанська вночі росіяни проводили потужну артпідготовку, а ДРГ намагалися «промацати» прикордонну лінію. Глава ХОВА Олег Синєгубов поінформував, що окупанти посилили обстріли на північному напрямку КАБами, з РСЗВ та артилерії, зокрема Вовчанська. За словами Синєгубова, всі спроби ворога прорвати кордон були безуспішними, і “не втрачено жодного метра” території. При цьому аналітичний портал «DeepState» позначив район сіл Стрілеча, Красне, Пильна та Борисівка як “сіру зону”, а також написав про спроби ворога зайти в населені пункти Гатище та Плетенівка поблизу Вовчанська. У Міноборони повідомили, що о 5-й ранку відбулася спроба прориву супротивником лінії оборони на Харківщині під прикриттям бронетехніки, і станом на 13:00 атаки були відбиті, тривали бої різної інтенсивності. За словами президента Володимира Зеленського, РФ розпочала нову хвилю контрнаступних дій на Харківщині. З Вовчанського та Липецького напрямків евакуюють місцевих мешканців.

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 10 Травня 2024 в 19:14;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Військові РФ вже певний час перебували у прикордонному селі Пильна на Харківщині “як у себе вдома”, стверджує аналітичний портал “DeepState” з посиланням на інформацію “від друзів”.".