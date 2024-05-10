DeepState: в Пыльной на Харьковщине враг «некоторое время был как у себя дома»

Военные РФ уже некоторое время находились в приграничном селе Пыльная на Харьковщине «как у себя дома», утверждает аналитический портал «DeepState» со ссылкой на информацию «от друзей».

Аналитики опубликовали скриншоты, якобы подтверждающие присутствие оккупантов в населенном пункте ранее, и добавили, что «командование на местах странным образом подавало информацию о ситуации».

«Результат закономерен — враг накопил свои силы и начал двигаться как в соседние села, так и на юг. Оборона ведется благодаря опыту боевых батальонов и профессионализму ребят, в том числе из ТрО. В очередной раз встречаем проблему с налаживанием коммуникации между подразделениями, которое, по данным наших друзей, управление на местах не способно наладить, что приводит к потерям личного состава, в том числе из-за отсутствия контрбатарейной борьбы. При этом есть возможность привлекать более опытные подразделения для утилизации врага, но этого почему-то не было сделано и оккупанты в последние дни накапливали силы в Пыльной», — пишут аналитики.

В DeepState констатируют, что пока наступательные действия врага имеют отвлекающий характер и ограничены в своих механизированных возможностях, однако в посадках на территории РФ есть дополнительные силы, которые могут быть задействованы в случае случайного успеха, как, например, в Очеретино.

Ранее командир отделения 24 ОШБ «Айдар» Станислав Бунятов сообщил, что в направлении Волчанска ночью россияне проводили мощную артподготовку, а ДРГ пытались «прощупать» приграничную линию. Глава ХОВА Олег Синегубов проинформировал, что оккупанты усилили обстрелы на северном направлении, в частности Волчанска, КАБами, из РСЗО и артиллерии. По словам Синегубова, все попытки врага прорвать границу были безуспешными, и «не потеряно ни одного метра» территории. При этом аналитический портал «DeepState» обозначил район сел Стрелечья, Красное, Пыльная и Борисовка как «серую зону», а также написал о попытках врага зайти в населенные пункты Гатище и Плетеневка вблизи Волчанска. В Минобороны сообщили, что в 5 утра произошла попытка прорыва противником линии обороны на Харьковщине под прикрытием бронетехники, и по состоянию на 13:00 атаки были отбиты, продолжались бои разной интенсивности. По словам президента Владимира Зеленского, РФ начала новую волну контрнаступательных действий на Харьковщине. С Волчанского и Липецкого направлений эвакуируют местных жителей.