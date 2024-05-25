Путін каже про переговори, але хоче знищити Україну – ISW

Західні ЗМІ продовжують повідомляти, що диктатор РФ Володимир Путін зацікавлений у переговорах про припинення вогню в Україні, хоча риторика Кремля та військові дії РФ показують, що Кремль, як і раніше, хоче повністю зруйнувати українську державність та ідентичність. Очевидно, що будь-яке припинення вогню, за винятком повної капітуляції України, Путін розглядає як тимчасову паузу у своїх зусиллях щодо знищення незалежної української держави. Також РФ повним ходом готується до війни з НАТО, повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

РФ часто симулює інтерес до значних переговорів у рамках давньої інформаційної операції, метою якої є переконати Захід піти на поступки щодо територіальної цілісності та суверенітету України, і неясно, чи просувають ці зусилля невказані російські джерела, які розмовляють із західними ЗМІ, чи точно відображають інтереси та погляди Путіна.

Ці приватні анонімні заяви різко контрастують із офіційною публічною риторикою та діями РФ. Путін та Кремль помітно посилили свою експансіоністську риторику щодо України з грудня 2023 року і все частіше вказують на те, що РФ має намір завоювати нові території в Україні та має намір повністю зруйнувати українську державність та ідентичність. В останні місяці російські війська провели наступальні операції, спрямовані на досягнення оперативних значних успіхів та руйнування лінії фронту, відкрили новий фронт у Харківській області (на яку РФ не претендувала шляхом незаконної анексії) та прагнули завдати довгострокової шкоди.

Ці військові операції дозволяють припустити, що Кремль більше зацікавлений у досягненні своєї довгострокової мети – максимальної перемоги над Україною, ніж у будь-якому врегулюванні, яке б негайно заморозило лінію фронту, де він зараз перебуває.

Російські джерела, які спілкувалися із західними ЗМІ, також показали суперечливі характеристики позиції Путіна на переговорах. Агентство Reuters повідомило, що російське джерело заявило, що Путін прагне захопити якнайбільше території, щоб змусити президента України Володимира Зеленського вести переговори, але інше російське джерело оцінило, що Путін не бажає вести переговори з Зеленським.

Затримки із західною допомогою в галузі безпеки серйозно обмежили українські оборонні можливості в останні місяці, і якщо Путін вважає, що існують межі західної підтримки України, то він логічно робить висновок, що такі обмеження можуть знову виникнути в середньостроковій перспективі і дозволити російським силам з їхніми нинішніми можливостями досягти «величезних» успіхів без проведення ширшої мобілізації робочої сили чи російської економіки.

Ці російські джерела особливо наголошували на територіальних поступках як частині припущення Путіним припинення вогню, але рідко торкалися ширших стратегічних цілей путінської війни в Україні. Путін розглядає збереження Росією контролю за нині окупованою українською територією як незаперечну основу для переговорів, а попередні західні повідомлення про відкритість Путіна до переговорів також наголошували на територіальних бажаннях Росії.

Припинення вогню не заважає Росії відновити наступальну кампанію зі знищення української державності, і Росія використовуватиме будь-яке припинення вогню для підготовки до наступальних операцій на території України.

Немає жодних підстав вважати, що Кремль поважатиме будь-яку нову угоду, яка зобов’язує РФ не порушувати суверенітет і територіальну цілісність України. Припинення вогню надасть Росії можливість відновити сили, що деградували, перенаправити робочу силу на великомасштабне розширення та зусилля з реформування замість бойових дій в Україні, а також дозволить РФ продовжити мобілізацію своєї оборонно-промислової бази без обмежень.

Москва зараз готується до можливої ​​війни з НАТО із застосуванням звичайних озброєнь, і Кремль, швидше за все, розглядатиме все, окрім капітуляції України, як екзистенційну загрозу спроможності РФ вести таку війну. Російським військовим лідерам, які планують війну проти НАТО, доведеться припускати, що Україна може вступити у таку війну від імені НАТО, незалежно від членського статусу України.

Фронт з НАТО вздовж усього західного кордону РФ із Європою становить серйозні проблеми для російських збройних сил, як раніше оцінило ISW, тоді як поразка України дасть РФ можливість розгорнути свої сили вздовж усього східного флангу Європи від Чорного моря до Фінляндії.

Перемога Росії в Україні не тільки усуне загрозу з боку України як потенційного противника під час можливої ​​звичайної війни з НАТО, але й надасть РФ додаткові ресурси та людей для участі у широкомасштабній конфронтації з НАТО.

Незалежно від того, як перемога РФ розділить Україну на російську анексію і контрольовану Кремлем маріонеткову державу, яка піде за бажаною зміною режиму Путіна, Москва отримає доступ до ще мільйонів людей, яких вона могла б залучити до військової служби, а також до більшої частини українських ресурсів і промислового потенціалу. Тому Путін і Кремль, ймовірно, розглядають перемогу в Україні як необхідну умову для можливості вести війну з НАТО, а будь-яке припинення вогню чи врегулювання шляхом переговорів, за винятком повної капітуляції України, як тимчасову паузу у своїх зусиллях щодо знищення незалежної української держави.

Кремль продовжить симулювати інтерес до переговорів у критичні моменти війни, щоб вплинути на ухвалення рішень Заходом щодо підтримки України та продовжувати зусилля щодо отримання запобіжних поступок від Заходу.