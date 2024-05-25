Путин говорит о переговорах, но хочет уничтожить Украину – ISW

Западные СМИ продолжают сообщать, что диктатор РФ Владимир Путин заинтересован в переговорах о прекращении огня в Украине, хотя риторика Кремля и военные действия РФ показывают, что Кремль по-прежнему хочет полностью разрушить украинскую государственность и идентичность. Очевидно, что любое прекращение огня, за исключением полной капитуляции Украины, Путин рассматривает как временную паузу в своих усилиях по уничтожению независимого украинского государства. Также РФ полным ходом готовится к войне с НАТО, сообщает Институт изучения войны (ISW).

РФ часто симулирует интерес к значимым переговорам в рамках давней информационной операции, целью которой является убедить Запад пойти на уступки в отношении территориальной целостности и суверенитета Украины, и неясно, продвигают ли эти усилия неуказанные российские источники, беседующие с западными СМИ, или точно отражающие интересы и взгляды Путина.

Эти частные анонимные заявления резко контрастируют с официальной публичной риторикой и действиями РФ. Путин и Кремль заметно усилили свою экспансионистскую риторику в отношении Украины с декабря 2023 года и все чаще указывают на то, что РФ намерена завоевать новые территории в Украине и намерена полностью разрушить украинскую государственность и идентичность. В последние месяцы российские войска провели наступательные операции, направленные на достижение оперативных значительных успехов и разрушение линии фронта, открыли новый фронт в Харьковской области (на которую РФ не претендовала путем незаконной аннексии) и стремились нанести долгосрочный ущерб.

Эти военные операции позволяют предположить, что Кремль больше заинтересован в достижении своей долгосрочной цели – максимальной победы над Украиной, чем в каком-либо урегулировании, которое немедленно заморозило бы линию фронта, где он сейчас находится.

Российские источники, которые общались с западными СМИ, также показали противоречивые характеристики позиции Путина на переговорах. Агентство Reuters сообщило, что российский источник заявил, что Путин стремится захватить как можно больше территории, чтобы заставить президента Украины Владимира Зеленского вести переговоры, но другой российский источник оценил, что Путин не желает вести переговоры с Зеленским.

Российские источники также сообщили Reuters, что Путин считает, что Запад не даст Украине достаточно оружия, но понимает, что любые «драматические» успехи РФ потребуют еще одной российской общенациональной мобилизации.

Задержки с западной помощью в области безопасности серьезно ограничили украинские оборонительные возможности в последние месяцы, и если Путин считает, что существуют пределы западной поддержки Украины, то он логически заключает, что такие ограничения могут вновь возникнуть в среднесрочной перспективе и позволить российским силам с их нынешними возможностями возможности добиться «огромных» успехов без проведения более широкой мобилизации рабочей силы или российской экономики.

Эти российские источники особо подчеркивали территориальные уступки как часть предполагаемого Путиным прекращения огня, но редко затрагивали более широкие стратегические цели путинской войны на Украине. Путин рассматривает сохранение Россией контроля над ныне оккупированной украинской территорией как непреложную основу для переговоров, а предыдущие западные сообщения об открытости Путина к переговорам также подчеркивали территориальные желания России.

Прекращение огня не мешает России возобновить наступательную кампанию по уничтожению украинской государственности, и Россия будет использовать любое прекращение огня для подготовки к будущим наступательным операциям на территории Украины.

Нет никаких оснований полагать, что Кремль будет уважать любое новое соглашение, обязывающее РФ не нарушать суверенитет и территориальную целостность Украины. Прекращение огня предоставит России возможность восстановить деградировавшие силы, перенаправить рабочую силу на крупномасштабное расширение и усилия по реформированию вместо продолжающихся боевых действий в Украине, а также позволит России продолжить мобилизацию своей оборонно-промышленной базы без ограничений.

Россия в настоящее время готовится к возможной войне с НАТО с применением обычных вооружений, и Кремль, скорее всего, будет рассматривать все, кроме капитуляции Украины, как экзистенциальную угрозу способности России вести такую войну. Российским военным лидерам, планирующим войну против НАТО, придется предполагать, что Украина может вступить в такую войну от имени НАТО, независимо от членского статуса Украины.

Фронт с НАТО вдоль всей западной границы России с Европой представляет для российских вооруженных сил серьезные проблемы, как ранее оценило ISW, тогда как поражение Украины даст России возможность развернуть свои силы вдоль всего восточного фланга Европы от Черного моря до Финляндии.

Победа России на Украине не только устранит угрозу со стороны Украины как потенциального противника во время возможной обычной войны с НАТО, но также предоставит России дополнительные ресурсы и людей для участия в широкомасштабной конфронтации с НАТО.

Независимо от того, как победа России разделит Украину на российскую аннексию и контролируемое Кремлем марионеточное государство, которое последует за желаемой сменой режима Путина, РФ получит доступ к еще миллионам людей, которых она могла бы привлечь к военной службе, а также к большей части украинских ресурсов и промышленного потенциала. Поэтому Путин и Кремль, вероятно, рассматривают победу на Украине как необходимое условие для возможности вести войну с НАТО, а любое прекращение огня или урегулирование путем переговоров, за исключением полной капитуляции Украины, — как временную паузу в своих усилиях по уничтожению независимого украинского государства.

Кремль продолжит симулировать интерес к переговорам в критические моменты войны, чтобы повлиять на принятие решений Западом о поддержке Украины и продолжать усилия по получению упреждающих уступок от Запада.