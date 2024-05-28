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Школу в Харкові відремонтували зі збитками: «нажився» підрядник

Суспільство 11:39   28.05.2024
Вікторія Яковенко
Школу в Харкові відремонтували зі збитками: «нажився» підрядник Фото: Харківська обласна прокуратура

В Харківській обласній прокуратурі заявили, що підрядник, який ремонтував школу в Індустріальному районі, «нажився» на роботах, вказавши неправдиві дані в документах.

Встановлено, що у вересні 2021 року підприємство взяло на себе зобов’язання провести капремонт будівлі та благоустрій прилеглої території школи. Відповідний договір було укладено з органом місцевого самоврядування.

«Однак підрядником було внесено недостовірні відомості до актів виконаних робіт, а саме завищено трудомісткість фактично виконаних будівельних робіт на майже дві тисячі людино-годин. На підставі цих документів на рахунок підприємства надлишково перераховано майже 200 тис. гривень бюджетних коштів», – зазначили правоохоронці.

Тож, прокуратура подала позов до ТОВ про стягнення безпідставно сплачених коштів на суму майже 200 тис. гривень. Господарський суд Харківської області позов задовольнив.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 28 Травня 2024 в 11:39;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "В Харківській обласній прокуратурі заявили, що підрядник, який ремонтував школу в Індустріальному районі, «нажився» на роботах, вказавши неправдиві дані в документах.".