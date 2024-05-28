Школу в Харкові відремонтували зі збитками: «нажився» підрядник

В Харківській обласній прокуратурі заявили, що підрядник, який ремонтував школу в Індустріальному районі, «нажився» на роботах, вказавши неправдиві дані в документах.

Встановлено, що у вересні 2021 року підприємство взяло на себе зобов’язання провести капремонт будівлі та благоустрій прилеглої території школи. Відповідний договір було укладено з органом місцевого самоврядування.

«Однак підрядником було внесено недостовірні відомості до актів виконаних робіт, а саме завищено трудомісткість фактично виконаних будівельних робіт на майже дві тисячі людино-годин. На підставі цих документів на рахунок підприємства надлишково перераховано майже 200 тис. гривень бюджетних коштів», – зазначили правоохоронці.

Тож, прокуратура подала позов до ТОВ про стягнення безпідставно сплачених коштів на суму майже 200 тис. гривень. Господарський суд Харківської області позов задовольнив.