Школу в Харкові відремонтували зі збитками: «нажився» підрядник
В Харківській обласній прокуратурі заявили, що підрядник, який ремонтував школу в Індустріальному районі, «нажився» на роботах, вказавши неправдиві дані в документах.
Встановлено, що у вересні 2021 року підприємство взяло на себе зобов’язання провести капремонт будівлі та благоустрій прилеглої території школи. Відповідний договір було укладено з органом місцевого самоврядування.
«Однак підрядником було внесено недостовірні відомості до актів виконаних робіт, а саме завищено трудомісткість фактично виконаних будівельних робіт на майже дві тисячі людино-годин. На підставі цих документів на рахунок підприємства надлишково перераховано майже 200 тис. гривень бюджетних коштів», – зазначили правоохоронці.
Тож, прокуратура подала позов до ТОВ про стягнення безпідставно сплачених коштів на суму майже 200 тис. гривень. Господарський суд Харківської області позов задовольнив.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: подрядчик, прокуратура, ремонт, суд, Харків, школа;
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Травня 2024 в 11:39;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "В Харківській обласній прокуратурі заявили, що підрядник, який ремонтував школу в Індустріальному районі, «нажився» на роботах, вказавши неправдиві дані в документах.".