Школу в Харькове отремонтировали с убытками: «нажился» подрядчик

В Харьковской областной прокуратуре заявили, что подрядчик, ремонтировавший школу в Индустриальном районе, «нажился» на работах, указав ложные данные в документах.

Установлено, что в сентябре 2021 года предприятие обязалось провести капремонт здания и благоустройство прилегающей территории школы. Соответствующий договор был заключен с органом местного самоуправления.

«Однако подрядчиком были внесены недостоверные сведения в акты выполненных работ, а именно завышена трудоемкость фактически выполненных строительных работ почти на две тысячи человеко-часов. На основании этих документов на счет предприятия излишне перечислено около 200 тыс. гривен бюджетных средств», — отметили правоохранители.

Прокуратура подала иск к ООО о взыскании безосновательно уплаченных средств на сумму почти 200 тыс. гривен. Хозяйственный суд Харьковской области иск удовлетворил.