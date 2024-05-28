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Школу в Харькове отремонтировали с убытками: «нажился» подрядчик

Общество 11:39   28.05.2024
Виктория Яковенко
Школу в Харькове отремонтировали с убытками: «нажился» подрядчик Фото: Харьковская областная прокуратура

В Харьковской областной прокуратуре заявили, что подрядчик, ремонтировавший школу в Индустриальном районе, «нажился» на работах, указав ложные данные в документах.

Установлено, что в сентябре 2021 года предприятие обязалось провести капремонт здания и благоустройство прилегающей территории школы. Соответствующий договор был заключен с органом местного самоуправления.

«Однако подрядчиком были внесены недостоверные сведения в акты выполненных работ, а именно завышена трудоемкость фактически выполненных строительных работ почти на две тысячи человеко-часов. На основании этих документов на счет предприятия излишне перечислено около 200 тыс. гривен бюджетных средств», — отметили правоохранители.

Прокуратура подала иск к ООО о взыскании безосновательно уплаченных средств на сумму почти 200 тыс. гривен. Хозяйственный суд Харьковской области иск удовлетворил.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 28 мая 2024 в 11:39;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской областной прокуратуре заявили, что подрядчик, ремонтировавший школу в Индустриальном районе, «нажился» на работах, указав ложные данные в документах.".