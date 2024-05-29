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Ворожу БМП знищили на Харківщині: відео показали Сухопутні війська ЗСУ

Суспільство 14:05   29.05.2024
Вікторія Яковенко
Ворожу БМП знищили на Харківщині: відео показали Сухопутні війська ЗСУ

Українські захисники знищили російську БМП на Харківщині.

«Мінус «беха» на Харківщині. Відпрацював підрозділ «Перун» 42 ОМБр», – повідомили Сухопутні війська ЗСУ у телеграмі.

На відео видно, що український дрон виявив техніку росіян, яка рухалась вздовж лісосмуги. Окупанти встигли покинути БМП, втім сама техніка була вражена воїнами.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 29 Травня 2024 в 14:05;

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