Вражескую БМП уничтожили на Харьковщине: видео показали Сухопутные войска ВСУ
Украинские защитники уничтожили российскую БМП в Харьковской области.
«Минус «беха» в Харьковской области. Отработало подразделение «Перун» 42 ОМБр», — сообщили Сухопутные войска ВСУ в Telegram.
На видео видно, что украинский дрон обнаружил технику россиян, двигавшуюся вдоль лесополосы. Оккупанты успели покинуть БМП, однако сама техника была поражена воинами.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: бмп, войска, ВСУ, знищили, оккупанты, окупанти, Сухопутные, уничтожили, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 29 мая 2024 в 14:05;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Украинские защитники уничтожили российскую БМП в Харьковской области.".