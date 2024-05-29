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Вражескую БМП уничтожили на Харьковщине: видео показали Сухопутные войска ВСУ

Общество 14:05   29.05.2024
Виктория Яковенко
Вражескую БМП уничтожили на Харьковщине: видео показали Сухопутные войска ВСУ

Украинские защитники уничтожили российскую БМП в Харьковской области.

«Минус «беха» в Харьковской области. Отработало подразделение «Перун» 42 ОМБр», — сообщили Сухопутные войска ВСУ в Telegram.

На видео видно, что украинский дрон обнаружил технику россиян, двигавшуюся вдоль лесополосы. Оккупанты успели покинуть БМП, однако сама техника была поражена воинами.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 29 мая 2024 в 14:05;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Украинские защитники уничтожили российскую БМП в Харьковской области.".