Харків’ян закликають зарядити гаджети і бути готовими до аварійних відключень
Зарядити мобільні телефони та повербанки закликають мешканців Харківщини в АТ “Харківобленерго”.
«У звʼязку з важкою ситуацією в обʼєднаній енергосистемі України після ворожих обстрілів слід бути готовими до застосування аварійних відключень електроенергії. Просимо з розумінням поставитися до вимушених відключень світла!» – йдеться у повідомленні обленерго.
Аварійні вимкнення електрики з 9-ї ранку діють для побутових споживачів та промисловості по всій Україні, крім Волині, Закарпаття та Львівщини, повідомили раніше в Укренерго. Причина – важка ситуація в енергосистемі внаслідок нової атаки росіян на об’єкт мережі системи передачі електроенергії. Наслідки усувають.
Читайте також: Опубліковано новий графік відключень світла у Харкові та області на 1-7 червня
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: аварийные отключения, відключення, світло, Харків, Харьковоблэнерго;
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Червня 2024 в 11:12;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Зарядити мобільні телефони та повербанки закликають мешканців Харківщини в АТ “Харківобленерго”".