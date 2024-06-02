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Харків’ян закликають зарядити гаджети і бути готовими до аварійних відключень

Суспільство 11:12   02.06.2024
Олена Нагорна
Харків’ян закликають зарядити гаджети і бути готовими до аварійних відключень

Зарядити мобільні телефони та повербанки закликають мешканців Харківщини в АТ “Харківобленерго”.

«У звʼязку з важкою ситуацією в обʼєднаній енергосистемі України після ворожих обстрілів слід бути готовими до застосування аварійних відключень електроенергії. Просимо з розумінням поставитися до вимушених відключень світла!» – йдеться у повідомленні обленерго.

Аварійні вимкнення електрики з 9-ї ранку діють для побутових споживачів та промисловості по всій Україні, крім Волині, Закарпаття та Львівщини, повідомили раніше в Укренерго. Причина – важка ситуація в енергосистемі внаслідок нової атаки росіян на об’єкт мережі системи передачі електроенергії. Наслідки усувають.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 2 Червня 2024 в 11:12;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Зарядити мобільні телефони та повербанки закликають мешканців Харківщини в АТ “Харківобленерго”".