Харків’ян закликають зарядити гаджети і бути готовими до аварійних відключень

Зарядити мобільні телефони та повербанки закликають мешканців Харківщини в АТ “Харківобленерго”.

«У звʼязку з важкою ситуацією в обʼєднаній енергосистемі України після ворожих обстрілів слід бути готовими до застосування аварійних відключень електроенергії. Просимо з розумінням поставитися до вимушених відключень світла!» – йдеться у повідомленні обленерго.

Аварійні вимкнення електрики з 9-ї ранку діють для побутових споживачів та промисловості по всій Україні, крім Волині, Закарпаття та Львівщини, повідомили раніше в Укренерго. Причина – важка ситуація в енергосистемі внаслідок нової атаки росіян на об’єкт мережі системи передачі електроенергії. Наслідки усувають.