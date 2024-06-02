Харьковчан призывают зарядить гаджеты и быть готовыми к аварийным отключениям
Зарядить мобильные телефоны и повербанки призывают жителей Харьковщины в АО «Харьковоблэнерго».
«В связи с тяжелой ситуацией в объединенной энергосистеме Украины после вражеских обстрелов следует быть готовыми к применению аварийных отключений электроэнергии. Просим с пониманием отнестись к вынужденным отключениям света!» — говорится в сообщении облэнерго.
Аварийные отключения электричества с 9 утра действуют для бытовых потребителей и промышленности по всей Украине, кроме Волыни, Закарпатья и Львовщины, сообщили ранее в Укрэнерго. Причина — тяжелая ситуация в энергосистеме в результате новой атаки россиян на объект сети системы передачи электроэнергии. Последствия устраняют.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: аварийные отключения, відключення, отключения, світло, свет, Харьков, Харьковоблэнерго;
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- • Дата публикации материала: 2 июня 2024 в 11:12;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Зарядить мобильные телефоны и повербанки призывают жителей Харьковщины в АО «Харьковоблэнерго».".