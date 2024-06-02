Харьковчан призывают зарядить гаджеты и быть готовыми к аварийным отключениям

Зарядить мобильные телефоны и повербанки призывают жителей Харьковщины в АО «Харьковоблэнерго».

«В связи с тяжелой ситуацией в объединенной энергосистеме Украины после вражеских обстрелов следует быть готовыми к применению аварийных отключений электроэнергии. Просим с пониманием отнестись к вынужденным отключениям света!» — говорится в сообщении облэнерго.

Аварийные отключения электричества с 9 утра действуют для бытовых потребителей и промышленности по всей Украине, кроме Волыни, Закарпатья и Львовщины, сообщили ранее в Укрэнерго. Причина — тяжелая ситуация в энергосистеме в результате новой атаки россиян на объект сети системы передачи электроэнергии. Последствия устраняют.