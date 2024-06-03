Працювали на росіян: за тиждень на Харківщині викрили дев’ять колаборантів
На Харківщині за тиждень слідчі викрили дев’ять колаборантів з Куп’янська, Ізюма та Балаклії.
Про це повідомив начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції у Харківській області Сергій Болвінов.
«В окупованих містах Харківщини ці люди підтримали РФ та майже одразу почали співпрацювати з ворогом. Кожен з них мав досвід роботи в органах влади. А коли прийшли росіяни, то перебігли до незаконно створених «управлінь» та «адміністрацій», – зазначив Болвінов.
Зазначається, що троє зі зрадників працевлаштувалися до так званого «пенсійного фонду» в окупованому Куп’янську. Інші – працювали в Ізюмі та Балаклії.
«По кожному з колаборантів ми зібрали достатньо доказів, відповідати за те, що робили під час окупації, вони будуть за законами України. Кожному повідомили про підозру. Хочу наголосити – безкарно допомагати загарбниками не вийде ні в кого», – заявив Болвінов.
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Червня 2024 в 14:48;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині за тиждень слідчі викрили дев’ять колаборантів з Куп’янська, Ізюма та Балаклії.".