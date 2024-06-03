Работали на россиян: за неделю на Харьковщине разоблачили девять коллаборантов
На Харьковщине за неделю следователи разоблачили девять коллаборантов из Купянска, Изюма и Балаклеи.
Об этом сообщил начальник Следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов.
«В оккупированных городах Харьковщины эти люди поддержали РФ и почти сразу начали сотрудничать с врагом. У каждого из них был опыт работы в органах власти. А когда пришли россияне, то перебежали в незаконно созданные «управления» и «администрации», — отметил Болвинов.
Отмечается, что трое предателей трудоустроились в так называемый «пенсионный фонд» в оккупированном Купянске. Другие – работали в Изюме и Балаклее.
«По каждому из коллаборантов мы собрали достаточно доказательств, отвечать за то, что делали во время оккупации, они будут по законам Украины. Каждому сообщили о подозрении. Хочу подчеркнуть – безнаказанно помогать захватчиками не получится ни у кого», — заявил Болвинов.
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- • Дата публикации материала: 3 июня 2024 в 14:48;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине за неделю следователи разоблачили девять коллаборантов из Купянска, Изюма и Балаклеи.".