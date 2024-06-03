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Работали на россиян: за неделю на Харьковщине разоблачили девять коллаборантов

Общество 14:48   03.06.2024
Виктория Яковенко
Работали на россиян: за неделю на Харьковщине разоблачили девять коллаборантов Фото: Сергей Болвинов

На Харьковщине за неделю следователи разоблачили девять коллаборантов из Купянска, Изюма и Балаклеи.

Об этом сообщил начальник Следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов.

«В оккупированных городах Харьковщины эти люди поддержали РФ и почти сразу начали сотрудничать с врагом. У каждого из них был опыт работы в органах власти. А когда пришли россияне, то перебежали в незаконно созданные «управления» и «администрации», — отметил Болвинов.

Отмечается, что трое предателей трудоустроились в так называемый «пенсионный фонд» в оккупированном Купянске. Другие – работали в Изюме и Балаклее.

«По каждому из коллаборантов мы собрали достаточно доказательств, отвечать за то, что делали во время оккупации, они будут по законам Украины. Каждому сообщили о подозрении. Хочу подчеркнуть – безнаказанно помогать захватчиками не получится ни у кого», — заявил Болвинов.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 3 июня 2024 в 14:48;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине за неделю следователи разоблачили девять коллаборантов из Купянска, Изюма и Балаклеи.".