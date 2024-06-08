У Вовчанську з ночі точаться бої, більша частина під контролем ЗСУ – Волошин
Спікер ОСУВ “Хортиця” ЗСУ Назар Волошин 8 червня в етері нацмарафону розповів про ситуацію на фронті на півночі від Харкова та в районі Вовчанська.
“Протягом минулої доби на Харківському напрямку відбулося вже сім бойових зіткнень. Проте сьогодні вночі розпочались також бойові зіткнення з ворогом якраз у районі міста Вовчанськ. І станом на ранок збройне протистояння ще тривало”, – поінформував Волошин.
За його словами, більша частина Вовчанська – під контролем Сил оборони.
“Більша частина міста контролюється повністю Силами оборони. А та частина, де ще там частково намагаються перебувати російські військовослужбовці, вона під нашим вогневим контролем“, – зазначив речник ОСУВ “Хортиця”.
Він зазначив, що захисники України намагаються просуватися, щоб звільнити захоплені ворогом території. У відповідь росіяни “розносять” місто КАБами. З початку повторного наступу на Харківщину армія РФ скинула на Вовчанськ близько 300 авіабомб.
“Втрати ворога в тому (Харківському – Ред.) напрямку безповоротні санітарні складають понад 130 осіб, знищено один танк, вісім артилерійських систем, дев’ять автомобілів, а також понад 40 БПЛА. Ну і звісно, 36 укриттів особового складу разом з особовим складом. Також на тому напрямку морські піхотинці 36-ї бригади морської піхоти днями взяли в полон кілька осіб російських кадрових військовослужбовців. Це було кілька офіцерів та кілька солдатів російської армії”, – відзначив Волошин.
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Загалом за тиждень, за його даними, на Харківському напрямку було 83 ворожі атаки в районах населених пунктів: Глибоке, Слобожанське, Липці, Стариця, Вовчанськ та Тихе.
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Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Спікер ОСУВ “Хортиця” ЗСУ Назар Волошин 8 червня в етері нацмарафону розповів про ситуацію на фронті на півночі від Харкова та в районі Вовчанська".