В Волчанске с ночи идут бои, большая часть города под контролем ВСУ — Волошин

Спикер ОСГВ «Хортица» ВСУ Назар Волошин 8 июня в эфире нацмарафона рассказал о ситуации на фронте на севере от Харькова и в районе Волчанска.

«За прошедшие сутки на Харьковском направлении произошло уже семь боевых столкновений. Однако сегодня ночью начались также боевые столкновения с врагом в районе города Волчанск. И по состоянию на утро, вооруженное противостояние еще продолжалось», — проинформировал Волошин.

По его словам, большая часть Волчанска — под контролем Сил обороны.

«Большая часть города контролируется полностью Силами обороны. А та часть, где там еще частично пытаются находиться российские военнослужащие, она под нашим огненным контролем», — отметил спикер ОСГВ «Хортица».

Он отметил, что защитники Украины пытаются продвигаться, чтобы освободить захваченные врагом территории. В ответ россияне «разносят» город КАБами. С начала повторного наступления на Харьковщину армия РФ скинула на Волчанск около 300 авиабомб.

«Потери врага в том (Харьковском — Ред.) направлении безвозвратные санитарные составляют более 130 человек, уничтожен один танк, восемь артиллерийских систем, девять автомобилей, а также более 40 БПЛА. Ну и, конечно, 36 укрытий личного состава вместе с личным составом. Также в том направлении морские пехотинцы 36-й бригады морской пехоты на днях взяли в плен несколько человек российских кадровых военнослужащих. Это было несколько офицеров и несколько солдат российской армии», — сказал Волошин.

В целом за неделю, по его данным, на Харьковском направлении было 83 вражеских атаки в районах населенных пунктов: Глубокое, Слобожанское, Липцы, Старица, Волчанск и Тихое.