В Волчанске с ночи идут бои, большая часть города под контролем ВСУ — Волошин
Спикер ОСГВ «Хортица» ВСУ Назар Волошин 8 июня в эфире нацмарафона рассказал о ситуации на фронте на севере от Харькова и в районе Волчанска.
«За прошедшие сутки на Харьковском направлении произошло уже семь боевых столкновений. Однако сегодня ночью начались также боевые столкновения с врагом в районе города Волчанск. И по состоянию на утро, вооруженное противостояние еще продолжалось», — проинформировал Волошин.
По его словам, большая часть Волчанска — под контролем Сил обороны.
«Большая часть города контролируется полностью Силами обороны. А та часть, где там еще частично пытаются находиться российские военнослужащие, она под нашим огненным контролем», — отметил спикер ОСГВ «Хортица».
Он отметил, что защитники Украины пытаются продвигаться, чтобы освободить захваченные врагом территории. В ответ россияне «разносят» город КАБами. С начала повторного наступления на Харьковщину армия РФ скинула на Волчанск около 300 авиабомб.
«Потери врага в том (Харьковском — Ред.) направлении безвозвратные санитарные составляют более 130 человек, уничтожен один танк, восемь артиллерийских систем, девять автомобилей, а также более 40 БПЛА. Ну и, конечно, 36 укрытий личного состава вместе с личным составом. Также в том направлении морские пехотинцы 36-й бригады морской пехоты на днях взяли в плен несколько человек российских кадровых военнослужащих. Это было несколько офицеров и несколько солдат российской армии», — сказал Волошин.
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В целом за неделю, по его данным, на Харьковском направлении было 83 вражеских атаки в районах населенных пунктов: Глубокое, Слобожанское, Липцы, Старица, Волчанск и Тихое.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: война, волошин, волчанск, Харьковское направление, хортица;
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- • Дата публикации материала: 8 июня 2024 в 11:54;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Спикер ОСГВ «Хортица» ВСУ Назар Волошин 8 июня в эфире нацмарафона рассказал о ситуации на фронте на севере от Харькова и в районе Волчанска".