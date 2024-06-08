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В Волчанске с ночи идут бои, большая часть города под контролем ВСУ — Волошин

Происшествия 11:54   08.06.2024
Оксана Горун
В Волчанске с ночи идут бои, большая часть города под контролем ВСУ — Волошин скриншот

Спикер ОСГВ «Хортица» ВСУ Назар Волошин 8 июня в эфире нацмарафона рассказал о ситуации на фронте на севере от Харькова и в районе Волчанска.

«За прошедшие сутки на Харьковском направлении произошло уже семь боевых столкновений. Однако сегодня ночью начались также боевые столкновения с врагом в районе города Волчанск. И по состоянию на утро, вооруженное противостояние еще продолжалось», — проинформировал Волошин.

По его словам, большая часть Волчанска — под контролем Сил обороны.

«Большая часть города контролируется полностью Силами обороны. А та часть, где там еще частично пытаются находиться российские военнослужащие, она под нашим огненным контролем», — отметил спикер ОСГВ «Хортица».

Он отметил, что защитники Украины пытаются продвигаться, чтобы освободить захваченные врагом территории. В ответ россияне «разносят» город КАБами. С начала повторного наступления на Харьковщину армия РФ скинула на Волчанск около 300 авиабомб.

«Потери врага в том (Харьковском — Ред.) направлении безвозвратные санитарные составляют более 130 человек, уничтожен один танк, восемь артиллерийских систем, девять автомобилей, а также более 40 БПЛА. Ну и, конечно, 36 укрытий личного состава вместе с личным составом. Также в том направлении морские пехотинцы 36-й бригады морской пехоты на днях взяли в плен несколько человек российских кадровых военнослужащих. Это было несколько офицеров и несколько солдат российской армии», — сказал Волошин.

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В целом за неделю, по его данным, на Харьковском направлении было 83 вражеских атаки в районах населенных пунктов: Глубокое, Слобожанское, Липцы, Старица, Волчанск и Тихое.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 8 июня 2024 в 11:54;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Спикер ОСГВ «Хортица» ВСУ Назар Волошин 8 июня в эфире нацмарафона рассказал о ситуации на фронте на севере от Харькова и в районе Волчанска".