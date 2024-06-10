Не виконав ремонт дороги: на Харківщині розірвали договір на 300 млн грн

Правоохоронці попередили вибуття з держбюджету майже 300 млн грн через недобросовісного підрядника, який не виконав ремонт дороги на Харківщині.

За даними Харківської обласної прокуратури, приватне підприємство виграло тендер на ремонт дороги місцевого значення в Дергачівській громаді майже на 300 млн грн, які були виділені з держбюджету. Із цим підрядником було укладено договір.

«Прокурори встановили, що підрядником не виконувались роботи відповідно до умов договору та календарного графіка. Оплати за вказаною угодою також не здійснювались. Повідомлення від підрядника про неможливість подальшого виконання робіт відповідно до календарного графіка на адресу державного підприємства не надходили», – зазначили правоохоронці.

Це призвело до неефективного використання бюджетних коштів під час дії воєнного стану, підкреслили в прокуратурі. Крім того, вказана дорога потенційно використовується для забезпечення доступу населення до життєво важливої гуманітарної, медичної допомоги, а також для потреб ЗСУ.

«Ремонт вказаної дороги має значення для оперативного забезпечення евакуації поранених, цивільного населення, ліквідації наслідків обстрілів, доставки гуманітарної допомоги, ефективного вирішення логістичних питань», – додали в прокуратурі.

Через це правоохоронці подали позов про розірвання спірного договору, оскільки приватне підприємство не виконувало істотні умови договору, в тому числі щодо розроблення проєктної документації.

«Ухвалою Господарського суду Харківської області закрито провадження у справі, оскільки після подання позову окружною прокуратурою сторони уклали додаткову угоду, якою розірвали спірний договір про закупівлю робіт, чим самим вдалось попередити вибуття з державного бюджету майже 300 млн гривень», – додали правоохоронці.