Не выполнил ремонт дороги: на Харьковщине расторгли договор на 300 млн грн
Правоохранители предупредили выбытие из госбюджета почти 300 млн грн из-за недобросовестного подрядчика, не выполнившего ремонт дороги на Харьковщине.
По данным Харьковской областной прокуратуры, частное предприятие выиграло тендер на ремонт дороги местного значения в Дергачевской громаде почти на 300 млн грн, выделенных из госбюджета. С этим подрядчиком были заключены договоры.
«Прокуроры установили, что подрядчиком не выполнялись работы в соответствии с условиями договора и календарным графиком. Оплаты по указанному соглашению также не производились. Сообщения от подрядчика о невозможности дальнейшего выполнения работ в соответствии с календарным графиком в адрес государственного предприятия не поступали», — отметили правоохранители.
Это привело к неэффективному использованию бюджетных средств во время действия военного положения, подчеркнули в прокуратуре. Кроме того, указанная дорога потенциально используется для обеспечения доступа населения к жизненно важной гуманитарной, медицинской помощи, а также для нужд ВСУ.
«Ремонт указанной дороги имеет значение для оперативного обеспечения эвакуации раненых, гражданского населения, ликвидации последствий обстрелов, доставки гуманитарной помощи, эффективного решения логистических вопросов», — добавили в прокуратуре.
Поэтому правоохранители подали иск о расторжении спорного договора, поскольку частное предприятие не выполняло существенные условия договора, в том числе по разработке проектной документации.
«По постановлению Хозяйственного суда Харьковской области закрыто производство по делу, поскольку после подачи иска окружной прокуратурой стороны заключили дополнительное соглашение, которым расторгли спорный договор о закупке работ, чем самим удалось предупредить выбытие из государственного бюджета почти 300 млн гривен», — добавили правоохранители.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: договор, дорога, подрядчик, прокуратура, ремонт, суд, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 10 июня 2024 в 13:41;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители предупредили выбытие из госбюджета почти 300 млн грн из-за недобросовестного подрядчика, не выполнившего ремонт дороги на Харьковщине.".