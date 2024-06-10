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Не выполнил ремонт дороги: на Харьковщине расторгли договор на 300 млн грн

Общество 13:41   10.06.2024
Виктория Яковенко
Не выполнил ремонт дороги: на Харьковщине расторгли договор на 300 млн грн Фото: id-legalgroup.com

Правоохранители предупредили выбытие из госбюджета почти 300 млн грн из-за недобросовестного подрядчика, не выполнившего ремонт дороги на Харьковщине.

По данным Харьковской областной прокуратуры, частное предприятие выиграло тендер на ремонт дороги местного значения в Дергачевской громаде почти на 300 млн грн, выделенных из госбюджета. С этим подрядчиком были заключены договоры.

«Прокуроры установили, что подрядчиком не выполнялись работы в соответствии с условиями договора и календарным графиком. Оплаты по указанному соглашению также не производились. Сообщения от подрядчика о невозможности дальнейшего выполнения работ в соответствии с календарным графиком в адрес государственного предприятия не поступали», — отметили правоохранители.

Это привело к неэффективному использованию бюджетных средств во время действия военного положения, подчеркнули в прокуратуре. Кроме того, указанная дорога потенциально используется для обеспечения доступа населения к жизненно важной гуманитарной, медицинской помощи, а также для нужд ВСУ.

«Ремонт указанной дороги имеет значение для оперативного обеспечения эвакуации раненых, гражданского населения, ликвидации последствий обстрелов, доставки гуманитарной помощи, эффективного решения логистических вопросов», — добавили в прокуратуре.

Поэтому правоохранители подали иск о расторжении спорного договора, поскольку частное предприятие не выполняло существенные условия договора, в том числе по разработке проектной документации.

«По постановлению Хозяйственного суда Харьковской области закрыто производство по делу, поскольку после подачи иска окружной прокуратурой стороны заключили дополнительное соглашение, которым расторгли спорный договор о закупке работ, чем самим удалось предупредить выбытие из государственного бюджета почти 300 млн гривен», — добавили правоохранители.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители предупредили выбытие из госбюджета почти 300 млн грн из-за недобросовестного подрядчика, не выполнившего ремонт дороги на Харьковщине.".