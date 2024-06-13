Командував окупацією Харківщини: назвали ім’я генерала РФ і показали його фото
Правоохоронці ідентифікували російського генерала, який командував окупацією Харківщини на початку повномасштабного вторгнення.
За даними речника УСБУ в Харківській області Владислава Абдули, йдеться про генерала-майора Івана Попова – командувача 58-ї загальновійськової армії Південного військового округу РФ.
Це військове звання та посаду він отримав від Путіна за підготовку та проведення бойової операції щодо захоплення частини Харківщини на початку повномасштабного вторгнення. Тоді Попов був начальником штабу 11 армійського корпусу балтійського флоту Західного військового округу РФ та був командувачем угруповання військ РФ «Балаклія».
«Це армійське з’єднання рашистів брало участь у захопленні територій Харківського, Чугуївського та Ізюмського районів. У період окупації частини регіону загарбники поширювали там кремлівський режим. Для цього Попов координував злочинну діяльність військової комендатури РФ у захопленому на той час місті Балаклія», – додали в СБУ.
Крім цього, окупаційне угруповання фігуранта регулярно обстрілювало райони Харківщини, із використанням ствольної артилерії та РСЗВ. Після звільнення регіону Попова перекинули на південний фронт, де він командував окупантами на Запорізькому напрямку та лівобережжі Херсонщини.
Генералу РФ заочно повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 437 ККУ (ведення агресивної війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб), зазначили в Харківській обласній прокуратурі.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: генерал, окупація, підозра, прокуратура, рф, СБУ, харківщина;
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Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці ідентифікували російського генерала, який командував окупацією Харківщини на початку повномасштабного вторгнення.".