Командовал оккупацией Харьковщины: назвали имя генерала РФ и показали его фото
Правоохранители идентифицировали российского генерала, командовавшего оккупацией Харьковщины в начале полномасштабного вторжения.
По данным пресс-секретаря УСБУ в Харьковской области Владислава Абдулы, речь идет о генерале-майоре Иване Попове – командующем 58-й общевойсковой армией Южного военного округа РФ.
Это воинское звание и должность он получил от Путина за подготовку и проведение боевой операции по захвату Харьковщины в начале полномасштабного вторжения. Тогда Попов был начальником штаба 11 армейского корпуса балтийского флота Западного военного округа РФ и являлся командующим группировкой войск РФ «Балаклия».
«Это армейское объединение рашистов участвовало в захвате территорий Харьковского, Чугуевского и Изюмского районов. В период оккупации части региона захватчики распространяли там кремлевский режим. Для этого Попов координировал преступную деятельность военной комендатуры РФ в захваченном в то время городе Балаклея», — добавили в СБУ.
Кроме этого, оккупационная группировка фигуранта регулярно обстреливала районы Харьковщины с использованием ствольной артиллерии и РСЗО. После освобождения региона Попова перебросила на южный фронт, где он командовал оккупантами на Запорожском направлении и левобережье Херсонщины.
Генералу РФ заочно сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 437 УКУ (ведение агрессивной войны, совершенное по предварительному сговору группой лиц), отметили в Харьковской областной прокуратуре.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: генерал, окупація, подозрение, прокуратура, рф, СБУ, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 13 июня 2024 в 15:20;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители идентифицировали российского генерала, командовавшего оккупацией Харьковщины в начале полномасштабного вторжения.".