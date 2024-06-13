По 50 тис. грн отримають звільнені з полону жителі Харківщини

З обласного бюджету Харківщини виділили 5,6 млн грн на одноразову грошову допомогу 376 жителям, які опинилися в скрутній життєвій ситуації через надзвичайні обставини.

Зокрема, грошову допомогу отримають 22 жителі, які були звільнені з російського полону. На це виділено 1,1 млн грн. Таким чином, кожний з них отримає по 50 тисяч гривень, повідомили у ХОВА.