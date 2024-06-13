По 50 тыс. грн получат освобожденные из плена жители Харьковщины

Из областного бюджета Харьковщины выделили 5,6 млн грн на единовременную денежную помощь 376 жителям, которые оказались в затруднительной жизненной ситуации из-за чрезвычайных обстоятельств.

В частности, денежную помощь получат 22 жителя, освобожденных из российского плена. На это выделено 1,1 млн грн. Таким образом, каждый из них получит по 50 тысяч гривен, сообщили в ХОВА.