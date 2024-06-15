Росіяни з РСЗВ обстріляли Куп’янщину: постраждав чоловік (фото)
Фото: Харківська обласна прокуратура
15 червня близько 11:00 армія РФ обстріляла село Курилівка Куп’янського району на Харківщині.
Внаслідок удару отримав поранення 55-річний чоловік. Пошкоджені житлові будинки та господарчі будівлі, повідомили у Харківській обласній прокуратурі.
Попередньо, ворог бив по населеному пункту з реактивних систем залпового вогню.
Слідчі розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 ККУ).
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Червня 2024 в 16:01;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "15 червня близько 11:00 армія РФ обстріляла село Курилівка Куп’янського району на Харківщині.".