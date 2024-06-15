Live
  • Сб 15.06.2024
  • Харків  +19°С
  • USD 40.69
  • EUR 43.89

Росіяни з РСЗВ обстріляли Куп’янщину: постраждав чоловік (фото)

Події 16:01   15.06.2024
Вікторія Яковенко
Росіяни з РСЗВ обстріляли Куп’янщину: постраждав чоловік (фото) Фото: Харківська обласна прокуратура

15 червня близько 11:00 армія РФ обстріляла село Курилівка Куп’янського району на Харківщині.

Внаслідок удару отримав поранення 55-річний чоловік. Пошкоджені житлові будинки та господарчі будівлі, повідомили у Харківській обласній прокуратурі.

Попередньо, ворог бив по населеному пункту з реактивних систем залпового вогню.

Слідчі розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 ККУ).

02
Фото: Харківська обласна прокуратура

Читайте також: Йдуть бої поблизу Вовчанська і Тихого, РФ б’є з авіації – Генштаб на 13:00

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Росіяни з РСЗВ обстріляли Куп’янщину: постраждав чоловік (фото)
Росіяни з РСЗВ обстріляли Куп’янщину: постраждав чоловік (фото)
15.06.2024, 16:01
Вночі на Харківщині виникла пожежа через обстріл – поліція
Вночі на Харківщині виникла пожежа через обстріл – поліція
14.06.2024, 08:27
Про небезпечну погоду в неділю на Харківщини попередили синоптики
Про небезпечну погоду в неділю на Харківщини попередили синоптики
15.06.2024, 15:38
Газ відключать у частині населених пунктів Харківщини
Газ відключать у частині населених пунктів Харківщини
14.06.2024, 08:16
Йдуть бої поблизу Вовчанська і Тихого, РФ б’є з авіації – Генштаб на 13:00
Йдуть бої поблизу Вовчанська і Тихого, РФ б’є з авіації – Генштаб на 13:00
15.06.2024, 14:02
Зеленський пояснив, чому провалилася операція Путіна «захопити Харків» (відео)
Зеленський пояснив, чому провалилася операція Путіна «захопити Харків» (відео)
15.06.2024, 13:21

Новини за темою:

19:50
Удар по Харкову: один із боєприпасів не розірвався, постраждалих уже вісім
11:01
Удар по Балаклії: горіли житлові будинки – ДСНС (фото)
08:24
6 га лісу та два будинки підпалили росіяни на Харківщині – ДСНС
11:31
Понад 400 квартир та будинків купили на Харківщині за гроші “єВідновлення”
18:36
Майже сотню будинків пошкодив ворог у Харкові за великодні вихідні – Терехов

Ви читали новину: «Росіяни з РСЗВ обстріляли Куп’янщину: постраждав чоловік (фото)»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 15 Червня 2024 в 16:01;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "15 червня близько 11:00 армія РФ обстріляла село Курилівка Куп’янського району на Харківщині.".