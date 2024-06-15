Россияне из РСЗО обстреляли Купянщину: пострадал мужчина (фото)

15 июня около 11:00 армия РФ обстреляла село Куриловка Купянского района на Харьковщине.

В результате удара получил ранение 55-летний мужчина. Повреждены жилые дома и хозяйственные постройки, сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

Предварительно, враг бил по населенному пункту из реактивных систем залпового огня.

Следователи начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УКУ).