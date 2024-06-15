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Россияне из РСЗО обстреляли Купянщину: пострадал мужчина (фото)

Происшествия 16:01   15.06.2024
Виктория Яковенко
Россияне из РСЗО обстреляли Купянщину: пострадал мужчина (фото) Фото: Харьковская областная прокуратура

15 июня около 11:00 армия РФ обстреляла село Куриловка Купянского района на Харьковщине.

В результате удара получил ранение 55-летний мужчина. Повреждены жилые дома и хозяйственные постройки, сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

Предварительно, враг бил по населенному пункту из реактивных систем залпового огня.

Следователи начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УКУ).

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Фото: Харьковская областная прокуратура

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 15 июня 2024 в 16:01;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "15 июня около 11:00 армия РФ обстреляла село Куриловка Купянского района на Харьковщине.".