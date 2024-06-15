Россияне из РСЗО обстреляли Купянщину: пострадал мужчина (фото)
Фото: Харьковская областная прокуратура
15 июня около 11:00 армия РФ обстреляла село Куриловка Купянского района на Харьковщине.
В результате удара получил ранение 55-летний мужчина. Повреждены жилые дома и хозяйственные постройки, сообщили в Харьковской областной прокуратуре.
Предварительно, враг бил по населенному пункту из реактивных систем залпового огня.
Следователи начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УКУ).
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- • Дата публикации материала: 15 июня 2024 в 16:01;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "15 июня около 11:00 армия РФ обстреляла село Куриловка Купянского района на Харьковщине.".