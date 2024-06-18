П’яна водійка у Харкові хотіла відкупитися від копів за $400
Вночі на стаціонарному посту в Харкові патрульні зупинили авто «Nissan» для перевірки. Виявилося, що водійка була у нетверезому стані.
Як повідомили в Управлінні патрульної поліції в Харківській області, під час спілкування поліцейські виявили у водійки ознаки алкогольного сп’яніння, тому запропонували їй пройти відповідний огляд. Жінка відмовилась проходити огляд на місці, однак погодилась обстежитись в закладі охорони здоров’я. Результат підтвердив нетверезість жінки.
Інспектори повідомили водійці, що відносно неї будуть складені відповідні адмінматеріали. Жінка почала пропонувати поліцейським хабаря у сумі 400 доларів «за не притягнення до відповідальності».
На попередження про кримінальну відповідальність громадянка не реагувала, тому на місце патрульні викликали слідчих.
Патрульні відсторонили водійку від керування та склали на неї адміністративний протокол за ч.1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп’яніння) КУпАП.
Читайте також: У Харкові чоловік учив п’яну подругу водити в комендантську годину
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: взятка, водій, ночь, патрульні, пьяная, Харків;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «П’яна водійка у Харкові хотіла відкупитися від копів за $400»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 18 Червня 2024 в 11:40;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вночі на стаціонарному посту в Харкові патрульні зупинили авто «Nissan» для перевірки. Виявилося, що водійка була у нетверезому стані.".