П’яна водійка у Харкові хотіла відкупитися від копів за $400

Вночі на стаціонарному посту в Харкові патрульні зупинили авто «Nissan» для перевірки. Виявилося, що водійка була у нетверезому стані.

Як повідомили в Управлінні патрульної поліції в Харківській області, під час спілкування поліцейські виявили у водійки ознаки алкогольного сп’яніння, тому запропонували їй пройти відповідний огляд. Жінка відмовилась проходити огляд на місці, однак погодилась обстежитись в закладі охорони здоров’я. Результат підтвердив нетверезість жінки.

Інспектори повідомили водійці, що відносно неї будуть складені відповідні адмінматеріали. Жінка почала пропонувати поліцейським хабаря у сумі 400 доларів «за не притягнення до відповідальності».

На попередження про кримінальну відповідальність громадянка не реагувала, тому на місце патрульні викликали слідчих.

Патрульні відсторонили водійку від керування та склали на неї адміністративний протокол за ч.1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп’яніння) КУпАП.