Пьяная водитель в Харькове хотела откупиться от копов за $400

Ночью на стационарном посту в Харькове патрульные остановили автомобиль «Nissan» для проверки. Оказалось, что водитель была в нетрезвом состоянии.

Как сообщили в Управлении патрульной полиции в Харьковской области, во время общения полицейские обнаружили у водителя признаки алкогольного опьянения, поэтому предложили ей пройти соответствующий осмотр. Женщина отказалась проходить осмотр на месте, однако согласилась обследоваться в заведении здравоохранения. Результат подтвердил нетрезвость женщины.

Инспекторы сообщили водителю, что в отношении нее будут составлены соответствующие админматериалы. Женщина стала предлагать полицейским взятку в сумме 400 долларов «за не привлечение к ответственности».

На предупреждение об уголовной ответственности гражданка не реагировала, потому на место патрульные вызвали следователей.

Патрульные отстранили водителя от управления и составили на нее административный протокол по ч.1 ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) КУпАП.

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