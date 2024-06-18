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Пьяная водитель в Харькове хотела откупиться от копов за $400

Общество 11:40   18.06.2024
Виктория Яковенко
Пьяная водитель в Харькове хотела откупиться от копов за $400 Фото: Управление патрульной полиции в Харьковской области

Ночью на стационарном посту в Харькове патрульные остановили автомобиль «Nissan» для проверки. Оказалось, что водитель была в нетрезвом состоянии.

Как сообщили в Управлении патрульной полиции в Харьковской области, во время общения полицейские обнаружили у водителя признаки алкогольного опьянения, поэтому предложили ей пройти соответствующий осмотр. Женщина отказалась проходить осмотр на месте, однако согласилась обследоваться в заведении здравоохранения. Результат подтвердил нетрезвость женщины.

Инспекторы сообщили водителю, что в отношении нее будут составлены соответствующие админматериалы. Женщина стала предлагать полицейским взятку в сумме 400 долларов «за не привлечение к ответственности».

На предупреждение об уголовной ответственности гражданка не реагировала, потому на место патрульные вызвали следователей.

Патрульные отстранили водителя от управления и составили на нее административный протокол по ч.1 ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) КУпАП.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 18 июня 2024 в 11:40;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ночью на стационарном посту в Харькове патрульные остановили автомобиль «Nissan» для проверки. Оказалось, что водитель была в нетрезвом состоянии.".