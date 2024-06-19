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Значення Борової на Харківщині для росіян та їхні наміри пояснив Коваленко

Політика 22:57   19.06.2024
Олена Нагорна
Значення Борової на Харківщині для росіян та їхні наміри пояснив Коваленко Фото: Deep State

Військово-політичний оглядач групи “Інформаційний спротив” Олександр Коваленко вважає, що російські війська, скоріш за все, намагатимуться прорватися у напрямку селища Борова на Харківщині, виходячи з концентрації їхніх сил та засобів.

В етері Radio NV експерт наголосив, що до цього жодна з неодноразових спроб супротивника прорвати у тому районі українську оборону “не мала якогось високого рівня ефективності”, і з цього можна зробити певні висновки.

“Якщо розглядати загальну мапу, то Борова знаходиться майже по центру Лимано-Куп’янської осі. Це населений пункт, який не тільки дозволить росіянам вийти на лівий берег річки Оскіл, але й окрім цього перерізати логістику, яка є, наприклад, вздовж цього берега, між Боровою та Синьківкою, Богуславкою, з охопленням і з виходом без форсування на правий берег. І це загальний план росіян з контролю лівобережжя річки Оскіл. Вихід на лівобережжя річки Оскіл без виходу на Борову, м’яко кажучи, особливо не світить. Тому вони так акцентують саме по цьому напрямку”, – пояснив Коваленко.

Нагадаємо, проєкт Deep State повідомив, що ворог наростив «ударний кулак» для наступу на селище Борова на Харківщині. За даними аналітиків, на ділянці від Райгородки до Нововодяного армія РФ наростила до 10 тисяч солдатів та близько 450 одиниць озброєння та військової техніки, з яких 200 артсистем.

У 3-й ОШБр поінформували, що смуга фронту, де із Луганщиною межує Харківщина, сьогодні є однією з найінтенсивніших ділянок наступу росіян. Найближчим завданням окупантів є вихід до села Чернещина та селища Першотравневе, з наступним захопленням селища Борова.

Військовий оглядач групи “Інформаційний спротив” Костянтин Машовець заявив, що на Лиманському напрямку супротивник переважає, намагається прорватися до Борової, і зростає небезпека того, що він вийде до річки Оскіл.

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 19 Червня 2024 в 22:57;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Військово-політичний оглядач групи “Інформаційний спротив” Олександр Коваленко вважає, що російські війська, скоріш за все, намагатимуться прорватися у напрямку селища Борова на Харківщині, виходячи з концентрації їхніх сил та засобів.".